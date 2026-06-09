Владельцы элитных коттеджей в Советском районе Волгограда, которые задолжали за воду более 100 тысяч рублей, после визита коммунальщиков с удивлением узнали, что должны платить за ресурс. Волгоградцы, проживающие в дорогой недвижимости в частном секторе на улице Теплова, сообщили сотрудникам ресурсоснабжающей организации, что не получали квитанции об оплате, поэтому и не платили за воду несколько месяцев.

Примечательно, что ранее таким неплательщикам были разослали уведомления о необходимости погасить задолженность в 30-днейный срок. Ресурсоснабжающая организация вправе отключить воду тем, кто это предупреждение игнорирует. Однако, когда к должникам прибыли коммунальщики, чтобы ограничить подачу ресурса, то деньги на оплату воды нашлись в течение 10 минут.





- Реальная перспектива остаться без воды сразу же сделала технологию оплаты понятной и доступной. В результате за считанные минуты долг был погашен в полном объеме, - сообщили в «Концессиях водоснабжения».

В числе крупных должников оказался и владелец дома на улице Елецкой, который, как выяснилось, платил за воду исправно. А долг остался ему в «наследство» от предыдущего собственника. В данном случае специалисты ресурсоснабжающей организации рекомендуют своевременно актуализировать информацию в ИВЦ ЖКХ и ТЭК после смены владельца, чтобы избежать таких неприятных ситуаций.

На сегодняшний день в Волгограде собственники частных домов в разных районах задолжали за воду около 18 миллионов рублей. Всем должникам направлены уведомлений о необходимости оплатить счета. В ближайшее время сотрудники ресурсоснабжающей организации посетят каждый проблемный адрес.

Фото «Концессий водоснабжения»





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