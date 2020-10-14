В Волгоградской области в ночных пожарах погибли двое мужчин

Происшествия 14.10.2020 10:12
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14.10.2020 10:12
Двое мужчин в Суровикинском районе Волгоградской области и в Урюпинске стали жертвами пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, 54-летний житель станицы Нижний Чир погиб в пожаре, который вспыхнул в его доме накануне около десяти часов вечера. Причина трагедии устанавливается. Тело 57-летнего мужчины нашли на месте сгоревшего неэксплуатируемого здания в Урюпинске сегодня ночью. Причина пожара также пока неизвестна.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
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