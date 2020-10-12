ВТБ поддержал предложение Минфина РФ о льготной ипотеке





Министерство финансов России предложило продлить программу льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% до конца 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102», сооответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Первоначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года.

«Мы поддерживаем предложение Минфина РФ о продлении программы льготной ипотеки. В этом году именно она стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки строительной отрасли. Неудивительно, что предельный лимит по госипотеке был повышен с изначальных 740 до 900 млрд еще до окончания изначального срока действия программы. Сейчас планируется увеличить его уже до 2,8 трлн рублей.

Господдержка предопределила рекордный спрос на ипотечном рынке даже в столь сложное для экономики страны время. Только ВТБ начиная с апреля выдал по ней почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 млрд рублей. Во многом она способствовала тому, что прошедший сентябрь, когда мы снизили ставку по госпрограмме до 6,1%, стал для нашего банка рекордным по выдаче жилищных кредитов в этом году.

Ранее мы рассчитывали, что льготная ипотека может быть продлена до конца нынешнего года. Ожидаем окончательное решение властей по данному вопросу, но со своей стороны готовы максимально удовлетворить спрос наших клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения», - прокомментировал данное предложение заместитель президента-председатель правления ВТБ Анатолий Печатников.

Напомним, ипотека в 6,5% годовых была утверждена в апреле. Расширить программу поручил президент Владимир Путин в июне во время своего последнего обращения к россиянам в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Сейчас на новостройку в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области льготный кредит можно взять максимально на 12 млн руб., в других регионах — на 6 млн руб. Минимальный взнос от стоимости жилья — 15%.

Согласно проекту постановления, Минфин предлагает увеличить максимальный объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране с 900 млрд руб. до 2,8 трлн руб., выдав кредиты не 310 тыс. граждан, а 877 тыс. человек.



