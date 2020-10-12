Экономика

Денис Мантуров посетил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ

Экономика 12.10.2020 13:53
0
12.10.2020 13:53


Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели выездное совещание на промплощадке предприятия РУСАЛа, в ходе которого оценили ход реализации инвестпроекта по созданию в Волгограде технологической долины.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, Денис Мантуров и Андрей Бочаров посетили на заводе производство мокрого размола, отделение обжига анодов, а также перспективные площадки под размещение новых производств.

В последние годы Волгоградский алюминиевый завод активно развивается. Первым шагом было  восстановление промышленного выпуска металла-сырца, следующим — строительство нового производства обожженных анодных блоков. Это позволило создать единую технологическую цепочку, обеспечить сырьевую безопасность отрасли в регионе, сформировать стратегические конкурентные преимущества Волгоградской области для инвесторов, планирующих проекты по выпуску высоких переделов из алюминия и конечной продукции на площадке, обеспеченной всей необходимой инфраструктурой.
"За последние шесть лет было сделано очень многое. Мы находимся в цехе, который простаивал долгие годы, а сейчас здесь организовали новое производство обожженых анодов. Для этого использовали механизм компенсации процентных ставок по кредитам. Результат налицо. Раньше обожжённые аноды закупали за рубежом,  сейчас больший объем потребления обеспечивается созданным за три года производством", — отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Сегодня работы по развитию площадки продолжаются: запущено производство алюминиевого пигмента мощностью 500 тонн в год, создается новый участок производства алюминиевых протекторов, а в 2021 году планируется ввод нового участка литейного производства.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
12.10.2020 12:32
Экономика 12.10.2020 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 11:38
Экономика 12.10.2020 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 09:37
Экономика 12.10.2020 09:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.10.2020 15:39
Экономика 10.10.2020 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.10.2020 17:25
Экономика 09.10.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.10.2020 16:38
Экономика 09.10.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.10.2020 15:52
Экономика 09.10.2020 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.10.2020 13:45
Экономика 09.10.2020 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2020 15:19
Экономика 08.10.2020 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2020 10:17
Экономика 08.10.2020 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2020 21:36
Экономика 07.10.2020 21:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2020 09:30
Экономика 07.10.2020 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2020 16:18
Экономика 05.10.2020 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2020 13:01
Экономика 05.10.2020 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2020 12:19
Экономика 05.10.2020 12:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:29
В Волгограде молодой мужчина не успел в поликлинику и умер в таксиСмотреть фотографии
16:10
"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощиСмотреть фотографии
15:50
Мишустин выделил Волгоградской области 300 миллионов рублей на трамвайСмотреть фотографии
15:38
Новый пророческий сериал «Слёборн: эпидемия на острове» — эксклюзивно в WinkСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощиСмотреть фотографии
14:05
Капельница или жизнь: в стационаре в Волжском пациенты с COVID выбивают лечениеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Денис Мантуров посетил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛСмотреть фотографии
13:37
Рост на 1000%: в Волгоградской области всплеск случаев пневмонииСмотреть фотографии
13:03
"Посмотрим на реакцию": в Волгограде первые 42 человека получат прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
12:32
«Котельниково – Земля Героев» награждает лучших тружениковСмотреть фотографии
12:05
Медиков без надобности не беспокоить: губернатор Волгоградской области признал осложнение ситуации с COVID-19Смотреть фотографии
11:45
Идет нарастание: зараженных COVID-19 в Волгоградской области становится все большеСмотреть фотографии
11:43
Слесаря МУП в Волгоградской области осудили за винтовку под кроватьюСмотреть фотографии
11:38
В Садах Придонья закладывают будущие урожаиСмотреть фотографии
11:27
Иностранцев из Волжского вывезут в Ташкент восемь поездовСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области задержали браконьера с убитой косулейСмотреть фотографии
11:16
Прокатимся в ноябре: участок новой дороги на Электролесовской в Волгограде почти готовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В администрации Волгограда пояснили причины исчезновения маршруток №88Смотреть фотографии
10:17
Штраф в 200 тысяч: магазин в Волгоградской области наказали за игнорирование предписаний РоспотребнадзораСмотреть фотографии
09:52
Исторический фасад волгоградского НЭТ очистят от кондиционеровСмотреть фотографии
09:37
Олег Савченко: власти Волгоградской области предусмотрительно готовят новый пакет мер поддержки бизнесаСмотреть фотографии
09:32
Детективные похождения грозят волгоградцу 6 годами тюрьмыСмотреть фотографии
20:50
В минпросвещения РФ оценили доступность дошкольного образования в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:26
В волгоградских судах предупредили об ужесточении антикоронавирусных мерСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика под бетонной плитойСмотреть фотографии
16:33
Снять маски безразличия призвали жителей Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Суд в Волгограде постановил снести «Сосновый бор»Смотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области - пугающий рост количества заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде зловонное озеро снова душит жителей югаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
"Убивают себя и других": в Волгоградской области обеспокоены ростом ДТП из-за неопытных водителейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 