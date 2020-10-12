Денис Мантуров посетил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ





Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели выездное совещание на промплощадке предприятия РУСАЛа, в ходе которого оценили ход реализации инвестпроекта по созданию в Волгограде технологической долины.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, Денис Мантуров и Андрей Бочаров посетили на заводе производство мокрого размола, отделение обжига анодов, а также перспективные площадки под размещение новых производств.





В последние годы Волгоградский алюминиевый завод активно развивается. Первым шагом было восстановление промышленного выпуска металла-сырца, следующим — строительство нового производства обожженных анодных блоков. Это позволило создать единую технологическую цепочку, обеспечить сырьевую безопасность отрасли в регионе, сформировать стратегические конкурентные преимущества Волгоградской области для инвесторов, планирующих проекты по выпуску высоких переделов из алюминия и конечной продукции на площадке, обеспеченной всей необходимой инфраструктурой.

"За последние шесть лет было сделано очень многое. Мы находимся в цехе, который простаивал долгие годы, а сейчас здесь организовали новое производство обожженых анодов. Для этого использовали механизм компенсации процентных ставок по кредитам. Результат налицо. Раньше обожжённые аноды закупали за рубежом, сейчас больший объем потребления обеспечивается созданным за три года производством", — отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сегодня работы по развитию площадки продолжаются: запущено производство алюминиевого пигмента мощностью 500 тонн в год, создается новый участок производства алюминиевых протекторов, а в 2021 году планируется ввод нового участка литейного производства.