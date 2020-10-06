На Гремячинском ГОКе создают «зеленый щит»





Участники Экологического форума Российского Союза промышленников и предпринимателей обсудили перспективы вхождения России в «зеленую сделку» - это предлагаемый Евросоюзом переход от использования углеводородов к возобновляемым источникам энерги и.

Одним из стимулов перехода на «зеленую экономику», по мнению авторов этого проекта, должен стать налог на продукцию, произведённую на углеводородной энергии.

При этом эксперты считают, что введение дополнительного налога может негативно сказаться на конкурентоспособности предприятий России и других стран, не входящих в ЕС.

«Финансовые потери от введения трансграничного углеродного регулирования могут составить от 2 до 4 миллиардов евро в год, - привёл данные исследований первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. - Западные производители и не скрывают, что меры по борьбе с изменением климата они будут использовать для повышения конкурентоспособности. Поэтому только объединённые усилия промышленности и власти могут защитить не только интересы наших компаний, но и национальные интересы в целом».

Игорь Нечаев отметил, что у России достаточно климатических активов, которые можно использовать в интересах отечественного бизнеса и общества: «Россия – абсолютный лидер по сокращению выбросов парниковых газов. За 20 лет их объём снизился на 57%, на программы повышения энергоэффективности потрачены сотни миллиардов долларов. И сейчас многие компании прорабатывают эффективные экологические проекты, большинство из которых – лесоклиматические проекты, за счёт них объём поглощения лесами парниковых газов превысит объём выбросов углерода в окружающую среду. Ведь, чтобы остановить глобальное потепление, достаточно, чтобы каждый из нас посадил 6 деревьев в год. А если учесть, что в этом процессе активно участвует и крупный бизнес, то создание «зелёного щита» не кажется невыполнимой задачей».





Программа «зеленого щита» уже реализуется на предприятиях холдинга. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», в сентябре молодые специалисты предприятия провели акцию по высадке кустарников и деревьев на территории своего предприятия.

В экологическом десанте, приуроченном ко Всемирному Дню удобрений, приняли участие 12 сотрудников Гремячинского ГОКа. В соответствии с предписаниями противоэпидемических правил безопасности участники, соблюдая социальное дистанцирование, высадили на территории сильвинитовой обогатительной фабрики 270 кустарников и 70 саженцев тополя.



