Экология

На Гремячинском ГОКе создают «зеленый щит»

Экология 06.10.2020 12:56 Новости компаний
0
06.10.2020 12:56 Новости компаний


Участники Экологического форума Российского Союза промышленников и предпринимателей обсудили перспективы вхождения России в «зеленую сделку» - это предлагаемый Евросоюзом переход от использования углеводородов к возобновляемым источникам энергии. 
Одним из стимулов перехода на «зеленую экономику», по мнению авторов этого проекта, должен стать налог на продукцию, произведённую на углеводородной энергии. 
При этом эксперты считают, что введение дополнительного налога может негативно сказаться на конкурентоспособности предприятий России и других стран, не входящих в ЕС.
«Финансовые потери от введения трансграничного углеродного регулирования могут составить от 2 до 4 миллиардов евро в год, - привёл данные исследований первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. - Западные производители и не скрывают, что меры по борьбе с изменением климата они будут использовать для повышения конкурентоспособности. Поэтому только объединённые усилия промышленности и власти могут защитить не только интересы наших компаний, но и национальные интересы в целом».
Игорь Нечаев отметил, что у России достаточно климатических активов, которые можно использовать в интересах отечественного бизнеса и общества: «Россия – абсолютный лидер по сокращению выбросов парниковых газов. За 20 лет их объём снизился на 57%, на программы повышения энергоэффективности потрачены сотни миллиардов долларов. И сейчас многие компании прорабатывают эффективные экологические проекты, большинство из которых – лесоклиматические проекты, за счёт них объём поглощения лесами парниковых газов превысит объём выбросов углерода в окружающую среду. Ведь, чтобы остановить глобальное потепление, достаточно, чтобы каждый из нас посадил 6 деревьев в год. А если учесть, что в этом процессе активно участвует и крупный бизнес, то создание «зелёного щита» не кажется невыполнимой задачей».

Программа «зеленого щита» уже реализуется на предприятиях холдинга. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», в сентябре молодые специалисты предприятия провели акцию по высадке кустарников и деревьев на территории своего предприятия.
В экологическом десанте, приуроченном ко Всемирному Дню удобрений, приняли участие 12 сотрудников Гремячинского ГОКа. В соответствии с предписаниями противоэпидемических правил безопасности участники, соблюдая социальное дистанцирование, высадили на территории сильвинитовой обогатительной фабрики 270 кустарников и 70 саженцев тополя.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экология
03.10.2020 16:14
Экология 03.10.2020 16:14
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2020 10:31
Экология 02.10.2020 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экология
30.09.2020 19:37
Экология 30.09.2020 19:37
Комментарии

0
Далее
Экология
30.09.2020 14:53
Экология 30.09.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 17:27
Экология 29.09.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 16:14
Экология 29.09.2020 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экология
29.09.2020 13:02
Экология 29.09.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 10:51
Экология 29.09.2020 10:51
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2020 20:44
Экология 28.09.2020 20:44
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2020 10:12
Экология 20.09.2020 10:12
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2020 10:58
Экология 18.09.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экология
16.09.2020 16:02
Экология 16.09.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2020 07:42
Экология 16.09.2020 07:42
Комментарии

0
Далее
Экология
15.09.2020 09:56
Экология 15.09.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Экология
14.09.2020 20:51
Экология 14.09.2020 20:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:17
Святая простота: Елена Исинбаева снова попросила денег у ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Нагрузка пиковая: в стационарах Волгоградской области рекордное число больных с COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
17:31
«Зеленая волна» пришла в ВолгоградСмотреть фотографии
16:47
Жителей Волгоградской области не пустят в Казахстан без теста на COVID-19Смотреть фотографии
16:26
Военный следственный отдел СК России по Волгоградскому гарнизону ищет очевидцев страшной аварииСмотреть фотографии
16:11
Женщина испепелила кроссовер и гараж обидчика в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:57
Без паники на «Титанике»?: волгоградцев пообещали не оставить без медпомощиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
В Волгограде в «космическом» парке появились деревья-великаныСмотреть фотографии
14:11
Лучшие идеи волгоградских архитекторов найдут свое воплощение в малых городах регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Школьников Волгоградской области не планируют отправлять на дистантСмотреть фотографии
12:56
На Гремячинском ГОКе создают «зеленый щит»Смотреть фотографии
12:41
Ограбление дня: в Волгограде рецидивист украл из аптеки отбеливатель (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Пугающими темпами растет заболеваемость COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:31
В волгоградском облздраве объяснили дефицит антиковидной плазмыСмотреть фотографии
11:17
Реконструкцией наземной части линии скоростного трамвая займется волгоградское предприятиеСмотреть фотографии
11:12
Последствия неудачного поворота авто в центре Волгограда засняли уличные камеры (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгоградской области машина сбила лошадь: водитель в больницеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде подпольные миллионеры сколотили состояние на ядохимикатахСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области нашли жителя Дагестана после наезда на пешехода и скрывшегося с места ДТПСмотреть фотографии
10:19
Губернатор Волгоградской области оценил ситуацию в региональном здравоохраненииСмотреть фотографии
10:06
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в WinkСмотреть фотографии
08:44
Власти Волгоградской области нашли способ побороть очереди в поликлиникахСмотреть фотографии
20:45
В Волгоградской области около 300 школьников сразил коронавирусСмотреть фотографии
20:16
Волгоградская облдума обзаведется битамиСмотреть фотографии
19:23
Губернатор Волгоградской области избавился от одного из заместителейСмотреть фотографии
17:20
Пока только слова: в Волжском пытаются гасить скандал с увольнением тренеров по плаваниюСмотреть фотографии
17:04
Вопросы без ответов: официальные структуры Волгоградской области заняли глухую оборону в теме коронавирусаСмотреть фотографии
17:02
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитациюСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде спустя 27 лет женщина узнала своего насильникаСмотреть фотографии
16:10
Военные хранят тайну госпиталя Минобороны в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 