Банда воров-домушников идет под суд в Волгограде

Расследования 02.10.2020 16:00
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02.10.2020 16:00
Пятеро безработных жителей Волгоградской области предстанут перед судом по обвинению в кражах с незаконным проникновением в жилища и умышленное повреждение чужого имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении обвиняемых, возраст которых от 21 до 25 лет, направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, фигуранты дела заходили в подъезды многоквартирных домов и звонили в двери квартир, выбирая те, в которых отсутствовали проживающие лица. В основном злоумышленники выбирали квартиры на первых этажах зданий и проникали внутрь через окна, некоторые из которых были не заперты. Одни члены преступной группы находились в квартирах, другие наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения соучастников об опасности.
В период с декабря 2018 года по май 2019 года они незаконно проникли в 13 квартир на территории Красноармейского, Кировского, Советского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. В двух случаях они не смогли довести задуманное до конца в связи с внезапным появлением хозяев квартир.
Всего из 11 квартир ими было похищено имущество на сумму около 300 тысяч рублей. Кроме того, при проникновении в одну из квартир злоумышленники привели в негодность стеклопакет.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
Вину в содеянном трое сообщников отрицают, двое – признают в полном объеме.
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