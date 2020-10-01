В Волгоградской области водитель «Оки» погиб в лобовом с грузовиком

Происшествия 01.10.2020 09:33
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01.10.2020 09:33
Пожилой мужчина погиб в ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась накануне в шестом часу вечера на 59 км. автодороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск». 58-летний водитель, управляя автомобилем «Ока», двигаясь в сторону Сальска, не справился с управлением, выехал на сторону встречного движения и совершил столкновение с грузовой автомашиной «МАН» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с различными травмами доставлен в медучреждение, где впоследствии скончался.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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