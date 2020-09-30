В волгоградских кафе подешевели обеды





В Волгограде за прошедшую неделю снизилась стоимость обедов в кафе и закусочных. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, средняя стоимость одного обеда на человека составляет теперь 251 рубль 18 копеек – снижение составило почти 3%. А вот ряд продуктов на прошлой неделе подорожали. Больше всего повысились в цене помидоры – на 7% (48,74 рубля за кг). Также подорожал картофель на 4,39% (20,44 рубля за кг), сахар – на 2,78% (36,65 рублей за кг). Заметнее всего снизились цены на яблоки – почти на 6%. Теперь килограмм этих фруктов стоит почти 85 рублей.



