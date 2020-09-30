Экономика

В волгоградских кафе подешевели обеды

Экономика 30.09.2020 17:45
0
30.09.2020 17:45


В Волгограде за прошедшую неделю снизилась стоимость обедов в кафе и закусочных. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, средняя стоимость одного обеда на человека составляет теперь 251 рубль 18 копеек – снижение составило почти 3%. А вот ряд продуктов на прошлой неделе подорожали. Больше всего повысились в цене помидоры – на 7% (48,74 рубля за кг). Также подорожал картофель на 4,39% (20,44 рубля за кг), сахар – на 2,78% (36,65 рублей за кг). Заметнее всего снизились цены на яблоки – почти на 6%. Теперь килограмм этих фруктов стоит почти 85 рублей. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Экономика
30.09.2020 10:27
Экономика 30.09.2020 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2020 09:55
Экономика 30.09.2020 09:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2020 08:49
Экономика 30.09.2020 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2020 15:00
Экономика 29.09.2020 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2020 20:40
Экономика 28.09.2020 20:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2020 16:26
Экономика 27.09.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2020 15:01
Экономика 27.09.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2020 09:11
Экономика 26.09.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2020 13:33
Экономика 25.09.2020 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2020 19:51
Экономика 24.09.2020 19:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 17:34
Экономика 24.09.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 16:01
Экономика 24.09.2020 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2020 15:54
Экономика 24.09.2020 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2020 15:17
Экономика 24.09.2020 15:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 10:21
Экономика 24.09.2020 10:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:45
В волгоградских кафе подешевели обедыСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде "шулерский трюк" с налогами подвел главу фирмы под статьюСмотреть фотографии
16:51
Бывшему декану юрфака Волгоградского института бизнеса скостили уголовный срокСмотреть фотографии
16:41
Не парьтесь: губернатор Волгоградской области закрепил новые запреты и рекомендации по борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
16:16
Развод 80-го уровня: волгоградец взял в кредит 2 млн рублей и перевел их аферистуСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области коронавирус унес жизни троих жителей шестьдесят плюсСмотреть фотографии
15:20
Под злосчастным путепроводом в Волгограде перевернулся второй грузовикСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Выезд из карантина: где отдохнули волгоградцы этим летом по данным Big Data МТССмотреть фотографии
14:53
Дело решенное: власти готовы к уничтожению дубрав в Волго-Ахтубинской пойме ради магистралиСмотреть фотографии
14:03
Буйный ветер с востока идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
12:51
Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭСмотреть фотографии
12:22
Помочь следствию: в Волгограде ищут пропавшего 9 месяцев назад мужчинуСмотреть фотографии
11:43
Всё больше смертей: коронавирус унес еще три жизни в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:07
Пожилая женщина с сыном заживо сгорели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
На промплощадке волгоградского «КАУСТИКа» завершился конкурс профессионального мастерства среди рабочихСмотреть фотографии
10:21
Шансов не было: мотоциклист разбился насмерть на набережной в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Без грибов и рыбалки: жителей Волгоградской области не пустят в лес до середины октябряСмотреть фотографии
09:53
Мужчина под ЛСД привлек полицию странным поведением на посту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
В волгоградском гандбольном клубе «Каустик» у семи игроков нашли коронавирусСмотреть фотографии
21:41
«Токсичная» чиновница администрации Михайловки по-прежнему на рабочем местеСмотреть фотографии
19:56
Погибла семья с Алтая: двое взрослых и ребёнок разбились под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:39
На предпенсионерах Волгограда отмывали деньги нацпроекта «Демография»Смотреть фотографии
17:51
«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвованийСмотреть фотографии
17:27
"Наша пойма не помойка": из природного парка Волгоградской области сплавили тонны мусораСмотреть фотографии
16:32
«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Проект реконструкции полигона ТПО ВгАЗа получил положительное заключение госэкспертизыСмотреть фотографии
15:58
В Урюпинске мужчина изрезал ножом лицо прохожегоСмотреть фотографии
15:00
Россельхозбанк наращивает темпы кредитования по сельской ипотекеСмотреть фотографии
14:54
Армейские палатки вновь разворачивают у ковидных госпиталей в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 