Волгоградская область в первых рядах по реализации нацпроектов

Экономика 30.09.2020 09:55
0
30.09.2020 09:55
Темп и качество реализации нацпроектов в Волгоградской области уже сейчас можно считать образцовыми. К такому выводу приходят региональные эксперты, владеющие ситуацией. «Национальные проекты реализуются по всем важным направлениям социальной жизни и экономики. То, что мы идем в правильном направлении, мы еще раз убедились после недавнего заседания президиума Госсовета под председательством президента Путина, которое было посвящено этой теме», - рассказал ИА «Высота 102» председатель комиссии по вопросам реализации в регионе национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской областной думы Олег Савченко.
«Именно слаженная работа и привлекаемые на нацпроекты средства становятся точками роста для целых территорий. Сегодня это масштабные стройки, которые идут как в областном центре, так и в небольших селах и городах. Главное, что приносит в них реализация нацпроектов — повышение качества жизни, идет ли речь о строительстве спортивных объектов, реконструкции парков или строительстве ФАПов. В области есть все ресурсы, чтобы продолжать эту работу, не сбавляя заданный темп. Мы одними из первых начали реализовывать программы, связанные с приоритетной для всех темой здравоохранения. Для нас она была самой больной и животрепещущей», - говорит Олег Савченко, выражая уверенность, что в ближайшее время при распределении средств федерального бюджета Волгоградская область будет «в первых рядах» при распределении очередных дополнительных средств на реформирование здравоохранения, на модернизацию здравоохранения. Олег Савченко убежден, что выстроенное в регионе системное конструктивное взаимодействие с правительством позволяет оперативно отслеживать ход работ по программам и расставлять приоритеты.
Сейчас в Волгоградской области на основе национальных проектов сформирована и реализуется 51 региональная программа, которые затрагивают все сферы жизни региона.
Реклама
На промплощадке волгоградского «КАУСТИКа» завершился конкурс профессионального мастерства среди рабочих30.09.2020 10:27
Экономика 30.09.2020 10:27
Эксперт рассказал, как проверить кредитную историю30.09.2020 08:49
Экономика 30.09.2020 08:49
Россельхозбанк наращивает темпы кредитования по сельской ипотеке29.09.2020 15:00
Экономика 29.09.2020 15:00
Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении28.09.2020 20:40
Экономика 28.09.2020 20:40
В Волгоградской области бизнес-структур становится меньше, проверок – больше27.09.2020 16:26
Экономика 27.09.2020 16:26
Зарплата растет, доходы падают: Волгоградстат оценил благополучие населения27.09.2020 15:01
Экономика 27.09.2020 15:01
Безработных стало еще больше в Волгоградской области26.09.2020 09:11
Экономика 26.09.2020 09:11
СберБизнес, СберПро, СберСпасибо и другие новые бренды Сбера25.09.2020 13:33
Экономика 25.09.2020 13:33
Все дело в яйцах: инфляция в Волгоградской области замедлилась24.09.2020 19:51
Экономика 24.09.2020 19:51
В Волгоградской области резко возросло число жалоб бизнеса на властный беспредел24.09.2020 17:34
Экономика 24.09.2020 17:34
Сбербанк представил свой новый бренд – Сбер24.09.2020 16:01
Экономика 24.09.2020 16:01
ВТБ присвоен высший класс «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса»24.09.2020 15:54
Экономика 24.09.2020 15:54
В Волгограде сеть магазинов заплатит за фейковую ликвидацию24.09.2020 15:17
Экономика 24.09.2020 15:17
Реконструкцию скоростного трамвая в Волгограде разделили на две части24.09.2020 10:21
Экономика 24.09.2020 10:21
На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе прошли командно-штабные учения23.09.2020 19:54
Экономика 23.09.2020 19:54
Реклама