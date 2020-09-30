Волгоградская область в первых рядах по реализации нацпроектов





Темп и качество реализации нацпроектов в Волгоградской области уже сейчас можно считать образцовыми. К такому выводу приходят региональные эксперты, владеющие ситуацией. «Национальные проекты реализуются по всем важным направлениям социальной жизни и экономики. То, что мы идем в правильном направлении, мы еще раз убедились после недавнего заседания президиума Госсовета под председательством президента Путина, которое было посвящено этой теме», - рассказал ИА «Высота 102» председатель комиссии по вопросам реализации в регионе национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской областной думы Олег Савченко.





«Именно слаженная работа и привлекаемые на нацпроекты средства становятся точками роста для целых территорий. Сегодня это масштабные стройки, которые идут как в областном центре, так и в небольших селах и городах. Главное, что приносит в них реализация нацпроектов — повышение качества жизни, идет ли речь о строительстве спортивных объектов, реконструкции парков или строительстве ФАПов. В области есть все ресурсы, чтобы продолжать эту работу, не сбавляя заданный темп. Мы одними из первых начали реализовывать программы, связанные с приоритетной для всех темой здравоохранения. Для нас она была самой больной и животрепещущей», - говорит Олег Савченко, выражая уверенность, что в ближайшее время при распределении средств федерального бюджета Волгоградская область будет «в первых рядах» при распределении очередных дополнительных средств на реформирование здравоохранения, на модернизацию здравоохранения. Олег Савченко убежден, что выстроенное в регионе системное конструктивное взаимодействие с правительством позволяет оперативно отслеживать ход работ по программам и расставлять приоритеты.





Сейчас в Волгоградской области на основе национальных проектов сформирована и реализуется 51 региональная программа, которые затрагивают все сферы жизни региона.



