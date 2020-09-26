Происшествия

В Волгоградской области пенсионер погиб в ДТП после столкновения машины с лошадью и жеребенком

Происшествия 26.09.2020 10:16
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26.09.2020 10:16


66-летний водитель погиб в ДТП в Волгоградской области, еще один человек пострадал. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария со смертельным исходом произошла накануне вечером на 115 км автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин».  66-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Калина», двигался со стороны Котово в сторону Жирновска, совершил наезд на лошадь и жеребенка. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте, а 66-летняя пассажирка с различными травмами доставлена в больницу.

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