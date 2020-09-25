Отменен оправдательный приговор лодочнику по делу о гибели 11 пассажиров катамарана в Волгограде

Расследования 25.09.2020 16:34
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25.09.2020 16:34
Сегодня Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор владельцу лодочной станции Леониду Жданову, который обвинялся в гибели 11 человек - пассажиров затонувшего катамарана "Елань-12". Как сообщили ИА "Высота 102" в сегодня в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Апелляционная инстанция посчитала, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения, и не всем доказательствам была дана соответствующая оценка.
Напомним, что с оправдательным приговором не согласилась сторона обвинения и обжаловала его.
Оправдательный приговор Жданову 10 июня текущего года вынес Ворошиловский районный суд. Владельца лодочной станции, откуда в последний раз отчалил катамаран, обвиняли по ч.1, ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Гособвинение просило приговорить Жданова к 7,5 годам лишения свободы, но суд первой инстанции вынес оправдательный приговор. Сам Жданов вину отрицал.
Напомним, его задержали вскоре после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин", в результате которого погибли 11 человек. Катастрофа произошла 11 июня 2018 года. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов.
Как показала экспертиза, во время столкновения капитан и владелец катамарана Дмитрий Хахалев, был пьян. Усугубило ситуацию и то, что на 12-местном маломерном судне находились 16 человек. Жданову ставили в вину то, что он не предотвратил отплытие маломерного судна. Однако, как утверждал сам мужчина, в день трагедии у него был выходной.
Вторым фигурантом дела был погибший владелец катамарана Дмитрий Хахалев. Его обвиняли по ч.3 ст. 268 УК РФ - "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Уголовное дело в его отношении Хахалева было направлено в суд по настоянию его матери. Женщина хотела добиться на суде реабилитации своего сына, так как была уверена, что в момент столкновения с сухогрузом катамараном управлял кто-то из гостей.
Оценив представленные доказательства, выслушав участников процесса, суд пришел к выводу, что следственными органами правильно квалифицированы действия Хахалева, а основания для его реабилитации отсутствуют. Однако уголовное дело прекращено на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ (в связи со смертью последнего).
Ранее сообщалось, 11 июня 2018 года на причале в Ворошиловском районе, где стояла плавучая дача экс-главы Калачевского района Дмитрия Хахалева, собралась празднично настроенная компания. Среди них было немало сотрудников правоохранительных органов, которые собирались отпраздновать день рождения одного из гостей - командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду Виталию Неграшу исполнилось 43 года. Отметить дату в общей компании пришли его жена Елена и 17-летняя дочь Инга. Были на катамаране и Александр Алифашкин - командир взвода ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду с супругой, у которой также был день рождения, а также коллега полицейских – Сергей Шкуренко со своей женой Анной. В 13.50 катамаран вышел в свой последний рейс. На его борту в общей сложности находились 16 человек, тогда как предельная вместимость составляла 12 человек. Катамаран на полном ходу столкнулся с буксиром и затонул.
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