«Грибы растут на ножках стола»: обитатели аварийного дома в Волгограде сняли фильм ужасов о своей жизни











Обитатели дома №50 по ул. Панферова в Красноармейском районе Волгограда сняли на видео сценки из своей жизни, после просмотра которого проблемы, которых наверняка немало у каждого человека, могут показаться «цветочками». В роли видеооператоров, главных героев и корреспондентов – обреченные на жуткое существование в разрушающемся доме несколько семей волгоградцев, которым некуда уйти. «Наш дом только в 2014 году признали аварийным, - рассказывает одна из старожилов бывшего общежития Любовь Николаевна Мамедова. – Но жить в нем уже давно страшно. У кого была возможность, те отсюда съехали – кто к родственникам, кто на съемное жилье. А мы боимся, что нас однажды всех разом похоронят – или потолок упадет, или стена выпадет».

Во многих окнах нежилых комнат – вместо стекол картон. Жильцы и этому рады. Раньше, говорят все было открыто. Люди боялись, что кто-нибудь будет проходить мимо, бросит спичку и все полыхнет. С потолков комнат все время выпадают куски цемента, кирпичи. Образовавшиеся отверстия в стенах жильцы заделывают клеенкой или досками, но это не помогает – дом буквально трещит по швам. Несколько месяцев назад из батареи в коридор хлынул кипяток – люди чуть не обварились. Чтобы горячая вода не попала в комнаты, жильцы выломали доски из пола – кипяток ушел под фундамент. В результате наружная часть фундамента почти полностью разрушилась.

В комнатах, так называемом туалете и кухне – постоянная влажность, из-за чего, например, на ножках стола растут самые настоящие грибы. Хоть сейчас собирай вешенки и на плиту. Правда, готовить на плите тоже стало опасно. Недавно, например, на кухне ушел из под ног кусок пола, на котором стояла газовая плита. Люди перепугались не на шутку. Переживали, что будет утечка газа, а из дыры вдобавок полезут и крысы. Хотя к мышам и блохам они уже давно привыкли.

Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, их дом обещали переселить в 2023 году. На словах, правда, чиновники заверяли, что все случится гораздо раньше. «Но дом вряд ли доживет до этого времени. Нам предлагали переехать в маневренный фонд. Я ходила, смотрела несколько комнат. В одной вместо умывальника и унитаза были дырки. Другая была тоже страшная – разбитая дверь, вспученный пол. Я подумала – чего менять шило на мыло? Да и денег на новый унитаз у меня нет», - говорит Любовь Николаевна.

Пока главная задача у жильцов – как-то пережить зиму. С учетом того, что в доме необходимо заменить часть трубы – иначе не будет отопления. «Но нас все бросили – мы никому не нужны, ни управляющей компании, ни чиновникам», - отчаялись волгоградцы.

Между тем, в управляющей компании «Алые паруса» заверили корреспондента ИА «Высота 102», что заменят кусок трубы и люди без отопления не останутся. «Дом находится в ужасном состоянии, его надо было давно расселить. К тому же за содержание жилья платят не все. Но мы постараемся сделать все, что в наших силах», - сообщили здесь.

В администрации Волгограда пояснили судьбу многострадального дома. "Дом № 50 по улице Панфёрова в Красноармейском районе Волгограда был признан аварийным в октябре 2014 года. Наряду с другими объектами аварийного жилого фонда он включен в региональный проект по расселению аварийного жилья «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», созданный для выполнения национального проекта «Жилье и городская среда». В целях обеспечения безопасности граждан всем жителям дома было предложено на время решения вопроса с расселением переселиться в жилые помещения муниципального маневренного жилищного фонда Волгограда, однако большинство жителей от предложений отказались – каждый в силу своих причин. Р анее расселение указанного дома было запланировано на 2023 год, но в результате корректировки вышеуказанного регионального проекта расселение многоквартирного дома по адресу ул. Панфёрова, 50 перенесено на 2021 год".

Осталось дождаться нового года...