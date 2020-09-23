



Что знают дети о работе своих родителей? Таким вопросом задались в компании «Сады Придонья» и провели конкурс среди младшего поколения сотрудников компании. Рассказы о профессии своих мам и пап и об особенностях работы в Садах Придонья получились интересными.

Как сообщила ИА «Выота 102» пресс-служба компании, детские работы поразили жюри оригинальностью сценария и выбором разнообразных жанров – интервью, репортаж, видеоклип. В числе лучших оказались 3 конкурсные работы – интервью Ильи с мамой – супервайзером по республике Крым Аленой Родионовой, репортаж Варвары о работе мамы – старшего кладовщика сокового производства Галины Захарченко и видеоклип Дмитрия о высокой ответственности папы – оператора технологического оборудования высшей категории Олега Дашкевича. В своих двухминутных видеороликах юные режиссеры проявили креативность, используя различные локации съемки, спецэффекты, графику и интересные переходы.

«Иногда бывает очень важно посмотреть на вещи глазами детей, – говорит менеджер отдела персонала компании «Сады Придонья» Александра Онянова. – Мы впервые проводим подобный конкурс и по его результатам уже можем предположить, что он обязательно повторится, потому что выходные действительно получились активные, познавательные и интересные».

Победители получили возможность провести со своими родителями незабываемый семейный weekend, который организовала компания. Участники побывали на производстве, в саду узнали о том, какие сорта яблок идут на переработку, а какие отправляются на полки магазинов. У всех была возможность собрать свою корзину яблок нового урожая. Кроме этого гости смогли побывать на Мамаевом Кургане, в Музее Русской Сказки, а также приготовить настоящую пиццу на мастер-классе. Завершился семейный уик-энд праздничным ужином в ресторанном комплексе компании Don Appetit с конкурсами и играми.

Для компании «Сады Придонья» стало доброй традицией проводить корпоративные конкурсы и мероприятия. Заботиться о своих сотрудниках и их семьях, а также создавать комфортные условия труда и жизни – одна из важных задач компании.