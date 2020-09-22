



Депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев - патриот и член «Единой России», отметившийся скандальным отпуском на Фиджи в разгар пандемии, как выясняется, имеет неплохой опыт в судебных делах. По воле самого Ильи Альбертовича, который обратился в редакцию ИА «Высота 102» с гневным письмом, всплыло продолжение истории, о которой информагентство рассказывало в публикации «Волгоградский депутат-пленник острова Фиджи пытался спорить с налоговой» . Оказывается, после попытки признания недействительными договоров дарения Илье Кошкареву обширных земель сельхозначения, на председателя парламентского комитета по бюджету и налогам подавала в суд собственная жена.

Напомним, сначала некий гражданин Мазин пытался в суде доказать, что в 2015 году подарил Кошкареву земельные участки, находясь в заблуждении, и теперь должен депутату 7 656 166 рублей. Представитель Ильи Кошкарева с иском согласился. Сотрудник налоговой инспекции, в свою очередь, в суде выразил мнение, что Мазин В.Я. обратился в суд ради ухода Кошкарева от налогов (это отражено в решении суда).

Выяснилось, что в отношении Ильи Альбертовича с марта по июль 2017 года была проведена камеральная налоговая проверка. Установлено, что те самые спорные земельные участки сельскохозяйственного назначения по договору дарения стоят 100 000 рублей каждый. Но, так как налоговая база по НДФЛ складывается из кадастровой стоимости, Кошкареву был доначислен НДФЛ. После этого депутат подал возражения относительно акта камеральной налоговой проверки, причем в тот же день, что и Мазин В.Я., который вдруг захотел признания договоров дарения земель недействительными. Тогда суд отказал в удовлетворении искового заявления Мазина В.Я. к Кошкареву И.А., о чем и рассказывало ИА «Высота 102».

Продолжением стало еще одно судебное разбирательство - судьбой земельных участков и семейных денег озаботилась супруга Ильи Кошкарева. Татьяна Михайловна потребовала признания договоров дарения притворными сделками, так как они подменяют собой сделку купли-продажи земельных участков, нарушают ее права и необоснованно возлагают на супругов Кошкаревых обязанность по оплате налога, хотя муж, как покупатель, не должен платить никаких сумм.

Это гражданское дело 8 февраля 2018 года рассматривал Новоаннинский районный суд.

«Истец является супругой ответчика Кошкарева И.А. с 23.08.1986 года, ведет с ним совместное хозяйство. В июле 2017 года она (Кошкарева Т.М.) узнала о претензиях налогового органа к Кошкареву И.А. по вопросу оформления его прав на земельные участки в Новоаннинском районе Волгоградской области. Впоследствии ей стало известно, что с 2011 года по 2015 год Кошкарев И.А. потратил 7 656 166 рублей из их общего имущества на покупку у Мазина В.Я. земельных участков. Денежные средства передавались расписками, а окончательную передачу земли они оформили договорами дарения от 04.06.2015 года и 08.06.2015 года по инициативе Мазина В.Я., который мотивировал это стремлением не платить налоги», - говорится в материалах суда.

Татьяна Кошкарева через своего представителя пыталась убедить суд, что были нарушены ее имущественные интересы: «Спорные земельные участки были куплены за счет общих истца и Кошкарева И.А. сбережений, ввиду чего они должны были быть оформлены по возмездной сделке, что в силу закона распространило бы на них режим совместной собственности супругов, а в случае якобы безвозмездного получения их в дар, имущественные права истца на данные земельные участки, гарантированные семейным и гражданским законодательством, являются нарушенными и не подтвержденными. Кроме того, совершение ответчиками двух данных притворных сделок может повлечь за собой привлечение Кошкарева И.А. к налоговой ответственности, так как за получение в дар он обязан оплатить налог и штрафы, тогда как реально два спорных участка были им куплены и он потратил на них деньги, и эти суммы он будет платить опять же из совместных доходов, что необоснованно и несправедливо».

Оба ответчика - Илья Кошкарев и Владимир Мазин исковые требования Татьяны Кошкаревой признали и просили удовлетворить в полном объеме.

Третье лицо – представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Волгоградской области с исковыми требованиями не согласился.

По мнению сотрудника фискального органа, депутат Кошкарев прекрасно понимал, что делает: «Кошкарев И.А. является председателем комитета по бюджету и налогам Волгоградской областной думы, в ведении которого, в соответствии с Положением о комитете, находится контроль за поступлением налогов и иных доходов в областной бюджет, что также ставит под сомнение отсутствие у одаряемого способности осознавать свои действия по подписанию договоров дарения, а также их правовую природу».

В итоге суд сделал вывод, что Мазин В.Я. и Кошкарев И.А. являются взрослыми дееспособными лицами, доказательств наличия у них тяжелой болезни или беспомощного состояния, объективно свидетельствующих о неспособности реально воспринимать и понимать значение совершаемых ими действий по подписанию договоров дарения, не представлено.

В удовлетворении искового заявления Кошкаревой Татьяны Михайловны к Мазину Владимиру Яковлевичу и Кошкареву Илье Альбертовичу было отказано. Это судебное решение впоследствии было обжаловано. Волгоградский областной суд принял новое решение.





Декларированный годовой доход председателя комитета Волгоградской облдумы по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева и его супруги за 2019 год составил около 48 миллионов рублей.



