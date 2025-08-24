Специалисты доводят до ума экстрим-аттракцион «Русские горки», который планируют открыть в Волгограде в текущем теплом сезоне. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЦПКиО, на трассе уже смонтированы шесть посадочных модулей, ведется установка тормозных и приводных систем.

Аттракцион рассчитан на 24 пассажиров, которые будут зафиксированы в посадочных модулях в нескольких местах. Отмечается, что пока все устройства фиксации на пассажирах не будут закреплены должным образом, система не даст запуститься объекту развлечений.

Экстрим-аттракцион включает две «мёртвые» петли, серию виражей по трассе протяжённостью около 700 метров. Пик конструкции - 34 метра. После завершения монтажа «Русские горки» пройдут процедуру сертификации и получат свидетельство о государственной регистрации. Только после этого аттракцион запустят.

Фото: пресс-служба ЦПКиО