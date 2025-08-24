Волгоградцев ждет трехдневная рабочая неделя

Осенью жителей Волгоградской области, как и других регионов России, ожидает трехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Согласно постановлению правительства РФ, трехдневной будет первая рабочая неделя ноября. Рабочими будут 5,6 и 7 ноября, а выходными – 3,4,8 и 9 ноября.

Однако перед этой «разгрузочной» неделей предстоит отработать шестидневку.

Напомним, что 4 ноября - это государственный праздник, День народного единства. Присоединенный к нему выходной в понедельник перенесен с субботы - 1 ноября.