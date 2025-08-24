Ордена Суворова и Жукова вручили воинским частям ЮВО в Волгограде

Сегодня, 24 августа, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде ордена Суворова и Жукова в торжественной обстановке вручили воинским частям Южного военного округа. Как сообщили V102.RU в администрации региона, участие в мероприятии приняли губернатор Андрей Бочаров и врио командующего Южного военного округа Владимир Кочетков.





По словам Кочеткова, ордена Суворова, Жукова — награды, олицетворяющие воинскую доблесть и непоколебимую преданность Родине. За заслуги в обеспечении безопасности государства, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения специальных задач эти госнаграды были вручены двум соединениям и воинской части ЮВО.





- В огненном горниле специальной военной операции, где сегодня решаются судьбы, Южный военный округ в вашем лице проявляет себя как несокрушимая сила, кузница самоотверженности и героизма. За проявленные мужество и отвагу в ходе проведения специальной военной операции более 6000 военнослужащих 2-й артиллерийской бригады, 37-й отдельной железнодорожной бригады и 10-го отдельного ремонтного эвакуационного полка были удостоены государственными наградами. Ваши подвиги — это яркий пример мужества и героизма, который навсегда будет вписан в истории вооруженных сил Российской Федерации. От имени командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Санчика Александра Семёновича, от членов военного совета Южного военного округа, поздравляю вас с этими высокими наградами. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во благо Родины, великой и сильной России, - сказал Владимир Кочетков на торжественном мероприятии.





С поздравительной речью выступил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который отметил, что церемония награждения не случайно проходит на «героической, легендарной земле непокоренного Сталинграда, в Триумфальном Зале музея-панорамы «Сталинградская битва», одном из самых красивых и торжественных залов нашей страны».





- Поздравляю вас, ваших боевых товарищей, личный состав воинских частей и соединений, ветеранов, с награждением Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным высокими государственными наградами нашей страны. Жители Волгоградской области, России гордятся вами — потомками Поколения Победителей. И сделают все для обеспечения нашей Победы. Желаю вам здоровья и новых успехов в выполнении стоящих боевых задач! Враг будет разбит! Победа будет за нами! – сказал глава региона.





В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что в торжественном мероприятии приняли участие представители командования ЮВО, военнослужащие соединений – участники СВО, рота почетного караула и военный оркестр ЮВО. А также представители местной власти, ветеранских организаций, юнармейцы и члены семей военнослужащих.





Фото: Андрей Получаев / V102.RU