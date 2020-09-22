Колесами кверху: в Волгограде перевернулся цементовоз (ВИДЕО)

Происшествия 22.09.2020 11:40
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22.09.2020 11:40
Авария произошла сегодня утром в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, большегруз "Volvo", перевозивший 30 тонн сухого цемента, опрокинулся на пересечении улицы Довженко и улицы Удмуртская в заканальной части района. По предварительной информации, у грузовика лопнула рама. В результате цементовоз завалился на бок, из бака на проезжую часть вытекла солярка. С дороги ее смывали сотрудники МЧС. Погибших и пострадавших в результате аварии нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение на затрудненном из-за ДТП участке дороги.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
Видео Егор Малышев, ВК
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