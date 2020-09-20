Общество

После обрушения моста в Волгоградской области наказали дорожника

Общество 20.09.2020 14:34
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20.09.2020 14:34


За неудовлетворительное состояние моста через реку Щелкан в Жирновском районе Волгоградской области, который в мае текущего года обрушился вместе с грузовиком, привлечен к административной ответственности исполнительный директор ООО «Мостдорсервис» - организации, выполняющий работы по содержанию мостовых сооружений в этом районе.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Жирновского районного суда, должностное лицо признано виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения (ст. 12.34 ч. 1 КоАП РФ). Постановлением суда ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Обследование мостового сооружения через реку Щелкан на автомобильной дороге «Калининск (Саратовская область) - Жирновск - Котово - Камышин (в границах территории Жирновского района Волгоградской области)» проводилось на основании коллективного обращения граждан. Установлено, что на проезжей части данного моста имеются выбоины, превышающие предельно допустимые значения. Выявлены ямы глубиной от 6 до 10 сантиметров и шириной до метра. В отдельных местах имеются сквозные разрушения мостового полотна. На всем протяжении моста отсутствует горизонтальная дорожная разметка.
Напомним, что в мае текущего года на мосту через реку Щелкан произошло ЧП. Как тогда сообщалось, пролеты мостового перехода рухнули во время движения по нему большегруза. Полицейские тогда выяснили, что грузовик, под управлением 50-летнего жителя Ставропольского края был перегружен сельхозпродукцией. В результате обрушения моста никто не пострадал.
В суде установлено, что работы по содержанию мостовых сооружений в Жирновском районе выполняет ООО «Мостдорсервис» на основании государственного контракта на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Жирновском муниципальном районе в 2019 — 2020 годах. С декабря 2018 года на движение по данному мосту было введено ограничение для грузовиков общей массой более 15 тонн. Однако сведений о том, что на мосту проводились какие-то дорожные работы, отсутствуют.
Исполнительный директор в судебном заседании пояснил, что с нарушением и протоколом согласен, просил строго его не наказывать. 
Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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