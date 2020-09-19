



Каркасы фельдшерско-акушерских пунктов установили в трех населенных пунктах Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, площадь каждого строения – около 100 квадратных метров. ФАПы до конца года достроят в селах Вишневое и Алешники Жирновского района и поселке Путь Ильича Ленинского. Объекты возводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Каждый ФАП рассчитан на прием 15 человек в смену. Помимо зоны ожидания и медицинского кабинета, внутри разместятся процедурная, смотровая, санузел, аптечный пункт и складские помещения. На прилегающей территории проведут благоустройство организуют автопарковку.

Построить на этих сельских территориях новые ФАПы жители попросили губернатора Андрея Бочарова летом 2019 года . В прошлом году на территории 29 муниципальных образований региона открылись 52 ФАПа. Такой объем, как отметили в администрации области, выполнен впервые с советских времен.

В этом году ФАПы и офисы врача общей практики возводятся также в Котельниковском, Руднянском, Калачевском и Городищенском районах. Всего до 2024 года первичное звено на селе укрепит 101 ФАП.



