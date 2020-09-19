«Мерседес» насмерть сбил велосипедиста под Волгоградом





Авария произошла накануне поздно вечером в СНТ «Дары Природы» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 22:30 33-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес», на пересечении ул. Ленинской - ул. Клубничной совершил наезд на неустановленного велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте.



