«Мерседес» насмерть сбил велосипедиста под Волгоградом

Происшествия 19.09.2020 10:40
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19.09.2020 10:40
Авария произошла накануне поздно вечером в СНТ «Дары Природы» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 22:30 33-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес», на пересечении ул. Ленинской - ул. Клубничной совершил наезд на неустановленного велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте.
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