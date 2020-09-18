Депутатов Волгоградской области о новом прокуроре больше не спросят

Общество 18.09.2020 17:46
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18.09.2020 17:46
Депутаты регпарламента по новой Конституции утрачивают право согласовывать представления Генерального прокурора о назначении на должность прокурора Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на облдуму, соответствующий законопроект внесла на рассмотрение в региональный парламент прокуратура Волгоградской области. Законодательные акты региона, регулирующие порядок согласования кандидатуры прокурора Волгоградской области по представлению Генпрокурора России, предлагается надзорным ведомством признать утратившими силу. Законопроект зарегистрирован и направлен в профильный комитет облдумы.
Напомним, что в последний раз регпарламент согласовывал кандидатуру нового прокурора 23 апреля текущего года в соответствии с действующим на тот момент федеральным законодательством. Тогда прокурор субъекта РФ назначался на должность Президентом по представлению Генеральным прокурором кандидатуры, согласованной регионом.
Однако после голосования в июле текущего года по поправкам в Конституцию РФ этот порядок изменился. Теперь предусмотрен новый механизм назначения Генерального прокурора, его заместителей и региональных прокуроров. Их будет назначать Президент после консультаций с Советом Федерации.
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