Экономика

Менеджеры «ЕвроХима» вошли в топ рейтинга лучших руководителей России

Экономика 17.09.2020 11:22 Новости компаний
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17.09.2020 11:22 Новости компаний


Компания «ЕвроХим» вновь в списке лучших. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз экспертные сообщества отметили высокий уровень менеджмента компании.
Профессиональное мастерство руководителей оценивается в ежегодном рейтинге, который составляют Ассоциации менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». В «Топ-1000 российских менеджеров» 2020 года вошел совладелец «ЕвроХима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко, отмеченный в числе 50-ти бизнес-лидеров страны.
Лучшим руководителем в отечественной химической промышленности назван генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.
Рейтинг влиятельности руководителей подводится и в регионах присутствия предприятий «ЕвроХима». В числе авторитетных людей Волгоградской области - Евгений Сахаров - исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия». 

Это предприятие реализует в Котельниковском районе масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината. 
Строительство с нуля производственного комплекса мирового уровня – уникальный случай в новейшей истории России. Одновременно с промышленным «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в городе Котельниково большой социальный проект по строительству жилых районов и общественно важных объектов, модернизации уже существующей и возведению новой инфраструктуры. 

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