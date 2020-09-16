Сбербанк реализовал возможность оплаты госпошлин и других услуг в МФЦ Волжского





Волгоградское отделение Сбербанка совместно с ГКУ ВО «МФЦ» и Администрацией г. Волжский реализовали возможность приёма безналичных платежей в окнах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, теперь оплатить госпошлины, ЖКХ и другие государственные, муниципальные услуги, можно не отходя от окна приема документов в центре «Мои документы» банковской картой или смартфоном. Для расчетов принимаются банковские карты любого банка.

В рамках реализации проекта первые POS-терминалы Сбербанка появились в офисе центра «Мои документы» города Волжского по адресу: ул. Мира д.75.

Руслан Никитин, заместитель главы города Волжского Волгоградской области: «Благодаря сотрудничеству МФЦ, Сбербанка и администрации города сегодня в Волжском активно внедряются новые, современные и, главное, удобные формы работы учреждений с населением. Отрадно, что Волжский впервые в регионе реализовал проект по безналичным платежам в окнах многофункциональных центров. Уверен, данная практика получит признание у волжан, а опыт позаимствуют другие учреждения региона».

Ирина Змановская, директор ГКУ Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: «Сегодня основная цель деятельности многофункциональных центров Волгоградской области сделать процесс получения государственных и муниципальных услуг для горожан удобным, простым и приятным. И именно запуск проекта по приему безналичных платежей в окнах приема заявителей, существенно позволит оптимизировать работу филиала в части сокращения времени предоставления услуг и повысить качество их предоставления за счет применения современных технологий».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Повышение доступности финансовых услуг - фокусная задача, стоящая перед нами в регионе. Реализация совместного проекта Сбербанка и МФЦ позволит предоставлять жителям Волгоградской области качественный и удобный сервис, экономящий их время и повышающий уровень комфортности получения государственных услуг».

В настоящий момент продолжается установка технического оборудования и терминалов для проведения оплат в других центрах «Мои Документы» в Волгоградской области. Представители Сбербанка проводят обучение сотрудников учреждений. Планируется, что до конца 2020 года терминалы оплаты появятся еще в 10 офисах МФЦ региона.



