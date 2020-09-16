Корова под Волгоградом протаранила машину: пострадал водитель





Водитель автомобиля "Шкода Октавия" пострадал после столкновения с коровой в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на 42 км автодороги "Иловатка-Николаевск" в Старополтавском районе.

По предварительной информации, водитель при попытке уйти от столкновения с выбежавшей внезапно на дорогу коровой, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель самостоятельно обратился в медучреждение за помощью.



