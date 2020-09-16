Экономика

Более 30 млн раз в 2020 году был оплачен проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка

Экономика 16.09.2020 10:44 Новости компаний
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16.09.2020 10:44 Новости компаний


За восемь месяцев текущего года на территории Поволжского банка Сбербанка было зафиксировано более 30 миллионов транзакций в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, наибольшее число оплат проезда в этом году пришлось на август – за месяц было совершено более 4,8 млн транзакций. 
Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.
Оплатить проезд бесконтактной банковской картой или гаджетами можно в общественном транспорте в Самаре, Тольятти, Жигулёвске, Сызрани, Волгограде, Оренбурге, Саратове и Ульяновске. 
В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 50 городах страны. Например, до конца года в Самаре и Оренбурге жители и гости города могут получить скидку, расплачиваясь за проезд картой "МИР".
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сегодня транспортный эквайринг работает в 8 городах присутствия Поволжского банка Сбербанка. Мы видим, что пассажиры всё активнее пользуются бесконтактными платежами при оплате проезда. За восемь месяцев текущего года количество транзакций в общественном транспорте на нашем эквайринге уже превысило показатели всего прошлого года. Мы открыты к сотрудничеству и готовы реализовывать этот удобный для горожан сервис во всех городах Поволжья».

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