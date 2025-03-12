Общество

Прогреть, пробудить и удобрить: волгоградским дачникам раскрыли тайны урожайных грядок

Общество 12.03.2025 07:50
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12.03.2025 07:50


Специалисты «Россельхозцентра» в преддверии дачного сезона раскрыли секреты наилучшей подготовки грядок для посадки, передает V102.RU. Просто высадить рассаду в грядку недостаточно. Чтобы растения хорошо росли и дали солидный урожай, необходима подготовка. Для этого почву нужно «пробудить» и хорошо подготовить.

Первым делом нужно защитить почву от перегрева и избыточной влажности. Специалисты управления «Россельхозцентра» по Ростовской области советуют использовать для этого золу (1 литр на 1 квадратный метр) или торф (половину ведра), равномерно распределив их по поверхности. 

- Этот слой не только защитит почву, но и послужит отличным удобрением, - отмечают специалисты.

Почву также нужно прогреть. За две недели до посева для этого на грядку можно уложить двухслойную чёрно-белую плёнку, причем чёрной стороной к земле. Края плёнки должны выступать за пределы грядки примерно на 15 сантиметров. Чтобы избежать смещения и сохранить тепло, края нужно присыпать землёй.

После того, как температура почвы на глубине 10 сантиметров достигнет 15–17 градусов, следует приступить к рыхлению. Для этого можно использовать грабли или плоскорез. Через несколько дней процедуру следует повторить, а в завершение разровнять и уплотнить почву.


В процессе рыхления также есть нюанс. Так, если участок расположен в низине или часто подвергается избыточному увлажнению, то во время рыхления советуют сформировать гребни высотой около 30 сантиметров. А проходы между гребнями нужно направить к отводным каналам, что позволит эффективно удалять лишнюю влагу.

Перед посадкой или посевом огородных культур почву следует пролить горячей водой с добавлением марганцовки (1 г на 10 л). После этого необходимо разрыхлить землю, посеять в неё нужные культуры и накрыть грядку плёнкой.

«Пробудить» почву можно и с помощью комплексных минеральных удобрений. Если с осени земля была тщательно удобрена, то достаточно лишь небольшое количество удобрений. А если почве не хватает органических веществ, то помогут компост и навоз. Они помогут эффективно разогреть и удобрить грядку для посева или посадки различных огородных культур.

Как же правильно использовать органику для улучшения качества почвы?

Специалисты советуют делать компостные лунки, чтобы не удобрять всю грядку. К примеру, для тыквы, кабачков или патиссонов следует выкопать ямки глубиной 20-40 см и шириной 60-70 см. Их нужно заполнить зрелым компостом, добавить 1 столовую ложку комплексного удобрения и 1-2 стакана золы. Затем тщательно перемешайте, добавив немного выкопанной почвы. Лунки потом необходимо присыпать оставшейся почвой, а  потом высаживать рассаду.

Также используются траншеи с компостом. Их следует выкапывать прямо посередине грядки глубиной на штык лопаты. Затем траншею надо заполнить органикой, полить горячей водой и засыпать огородной почвой.

Еще один совет - это так называемая паровая грядка. Для ее обустройства лучше всего подходит конский навоз. Всего за неделю он может разогреться до 60°С, поддерживая оптимальную для роста растений температуру в течение всего сезона. Как и в случае с траншеями, по ширине грядки нужно сделать канавку глубиной около 0,5 м. и засыпать ее навозом слоем 20-40 см. После этого навоз надо уплотнить и посыпать известью из расчёта 0,3-0,5 кг на 1 кв.м. Затем траншея закрывается слоем огородной земли и торфа, взятых в равных долях, с добавлением комплексного минерального удобрения (около 2 л на 1 кв.м). 

Фото из архива V102.RU

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