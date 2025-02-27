Экономика

На «Красном Октябре» провели экскурсию для волгоградских гидов

Экономика 27.02.2025 10:05 Реклама
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27.02.2025 10:05 Реклама


В рамках развития промышленного туризма в регионе металлургический завод посетили более 20 работников туристической сферы. Главной частью программы стала экскурсия в цеха предприятия, направленная на знакомство с основными этапами выплавки стали и производством круглого и плоского проката.
Экскурсоводы посетили и заводской музей, фонд которого насчитывает более 18 тысяч экспонатов. Гости ознакомились с экспозициями, посвященными героическому прошлому предприятия и его современной истории, побывали у руин Центральной заводской лаборатории – объекта культурного наследия регионального значения.
– В ходе таких мероприятий происходит обмен опытом, что положительно влияет на создание новых экскурсионных форматов и развитие сферы туризма в целом, – поделилась директор музея истории «Красного Октября» Наталия Болдырева.
«Красный Октябрь» активно развивает промышленный туризм. Это направление открывает новые возможности для предприятия, в том числе кадровые. За прошлый год площадки завода посетили более 3,5 тысяч человек, среди них – порядка 1200 школьников и студентов.
Фото: «Красный Октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneRGyrutReV

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