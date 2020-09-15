«ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует программы дополнительного профессионального образования в области промбезопасности
Экономика 15.09.2020 10:55 Новости компаний
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15.09.2020 10:55 Новости компаний
Гремячинский горно-обогатительный комбинат, строительство которого в Котельниковском районе Волгоградской области завершает «ЕвроХим-ВолгаКалий», относится к числу опасных производственных объектов. Поэтому более 300 сотрудников предприятия ежегодно проходят предаттестационную подготовку, а затем и аттестацию в области промышленной безопасности в Учебном центре предприятия.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365 был определен новый подход к проведению аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.
В новом Постановлении Правительства выделилась категория работников, которая помимо предаттестационной подготовки обязана получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности. Изменения также коснулись порядка проведения самой аттестации, и теперь она осуществляется с применением средств Единого портала тестирования Ростехнадзора.
Как рассказали ИА «Высота 102» на предприятии, аттестация проводится в форме компьютерного тестирования, в ходе которого за 20 минут нужно ответить на двадцать вопросов, отобранных из общей базы вопросов заявляемой области аттестации методом случайной выборки. Результат компьютерного тестирования признается положительным, если аттестуемый допустил не более двух ошибок.
Ранее проверка знаний осуществлялась в комиссии Нижневолжского Управления Ростехнадзора, расположенном в Волгограде, на расстоянии 200 км от предприятия.
Сотрудники Учебного центра проделали большую работу, чтобы обеспечить возможность проводить тестирование на предприятии. Они разработали программы дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности, в полном соответствии с требованиями Ростехнадзора оборудовали кабинет для проведения аттестации по промышленной безопасности.
Затем Учебный центр был подключен к Федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» Рособрнадзора. Это позволило «ЕвроХим-ВолгаКалию» войти в единую систему организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дополнительного профессионального образования.
Завершающим этапом работы стало подключение к Единому порталу тестирования в области промышленной безопасности.
В результате «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет обучение своих сотрудников и специалистов подрядных организаций по дополнительным профессиональным программам в области промышленной безопасности. Аттестация персонала осуществляется на месте, непосредственно в Учебном центре, что экономит время работников и средства предприятия.
Сейчас обучение по дополнительным профессиональным программам в области промышленной безопасности, с регистрацией документов о повышении квалификации на портале федеральной информационной системы Рособрнадзора ФИС «ФРДО» прошли уже 86 человек, аттестацию в области промышленной безопасности, с применением средств Единого портала тестирования Ростехнадзора получили 12 человек, следующая аттестация назначена на 15 сентября.
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