Трое человек погибли и четверо ранены в страшном ДТП под Волгоградом

Происшествия 15.09.2020 09:46
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15.09.2020 09:46
Смертельная авария произошла сегодня рано утром в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в 03:25 на 601 км трассы "Сызрань - Саратов - Волгоград" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика.
По предварительной информации, неустановленный водитель, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Саратова, управляя автомобилем "Митсубиси Лансер", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Вольво" под управлением 55-летнего жителя Саратова.
После чего 24-летний житель республики Башкортостан, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", двигаясь в сторону Саратова, также совершил столкновение с грузовиком "Вольво".
В результате ДТП двое пассажиров и водитель "Митсубиси Лансер" скончались до приезда скорой помощи. Водитель и трое пассажиров "Фольксваген Пассат" с различными травмами доставлены в больницу. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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