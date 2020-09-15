Трое человек погибли и четверо ранены в страшном ДТП под Волгоградом





Смертельная авария произошла сегодня рано утром в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в 03:25 на 601 км трассы "Сызрань - Саратов - Волгоград" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика.

По предварительной информации, неустановленный водитель, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Саратова, управляя автомобилем "Митсубиси Лансер", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Вольво" под управлением 55-летнего жителя Саратова.

После чего 24-летний житель республики Башкортостан, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", двигаясь в сторону Саратова, также совершил столкновение с грузовиком "Вольво".

В результате ДТП двое пассажиров и водитель "Митсубиси Лансер" скончались до приезда скорой помощи. Водитель и трое пассажиров "Фольксваген Пассат" с различными травмами доставлены в больницу. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.



