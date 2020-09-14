Экономика

В Сбербанке клиенты малого бизнеса смогут получить скидку по кредиту, если они уже пользуются услугами банка

Экономика 14.09.2020 17:50 Новости компаний
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14.09.2020 17:50 Новости компаний


Сбербанк предлагает малому бизнесу пониженную ставку по кредиту при подключении и использовании некоторых продуктов банка. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, скидка по кредиту может составлять до 1% и зависит от количества регулярно используемых продуктов банка.
Сейчас на первом этапе скидка предоставляется за использование следующих продуктов: зарплатный проект, торговый эквайринг, дебетовая бизнес–карта.
Размер скидки зависит от количества продуктов, которое клиент использовал до обращения за кредитом, либо от того какие продукты он оформил при получении кредита.
На протяжении всего периода кредитования банк мониторит использование продуктов клиентом и при несоблюдении с его стороны договоренностей, пересматривает ставку до базового значения.
Получить кредит со сниженной ставкой можно без посещения офиса банка, для этого надо оформить новые продукты и кредит в Сбербанк Бизнес Онлайн или обратиться к своему кредитному менеджеру.
Для того, чтобы воспользоваться скидкой необходимо: 
 оформить заявку на кредит на любые цели; 
 заполнить анкету и загрузить паспорт; 
 получить одобрение по кредиту и скидку на первый месяц со дня выдачи кредита;
 пользоваться продуктами банка, чтобы продлить скидку на весь срок кредита.

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