



Предприниматели-клиенты банка «Открытие» теперь могут заказать бизнес-карты через интернет-банк «Бизнес-портал» с курьерской доставкой в офис компании, на домашний адрес держателя карты или в другое удобное место.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, чтобы получить карту с курьерской доставкой, достаточно зайти в интернет-банк, оформить заявку и подписать ее с помощью код-пароля из смс. Процесс занимает всего 1-2 минуты. После проверки заявка передается в курьерскую службу. Оператор перезванивает клиенту для согласования времени и места доставки карты. Курьер приезжает по ранее согласованному адресу в установленный интервал времени, проверяет паспорт клиента и передает карту.

«Сегодня для предпринимателя основная ценность - время. Доставка карты курьером значительно экономит это время. Нашим клиентам больше не надо приезжать в офис банка и получать пластиковую карту для осуществления ежедневных операций. Заказать и получить бизнес-карту можно не выходя из дома - для этого требуется только доступ в интернет. Банк продолжит развивать сервис курьерской доставки карт. В ближайшее время он будет доступен в мобильном приложении банка», - комментирует начальник управления по развитию электронного бизнеса департамента цифрового бизнеса юридических лиц банка «Открытие» Дмитрий Шенберг.