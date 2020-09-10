Расследования

В Волгограде расследуют дело о кровавом убийстве в хостеле

Расследования 10.09.2020 12:28
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10.09.2020 12:28


36-летний житель Московской области обвиняется в убийстве друга детства и покушении на убийство его девушки. Преступление было совершено 8 сентября в одном из хостелов Волгограда. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, следственным отделом по Краснооктябрьскому району возбуждено уголовное дело. 
«По данным следствия, подозреваемый со своими приятелями отправился отдыхать в Краснодарский край. По пути следования компания решила остановиться в волгоградском хостеле, чтобы ознакомиться с достопримечательностями города-героя. Подследственный остался в гостинице, а его друзья отправились гулять. Когда они вернулись, злоумышленник беспричинно накинулся на земляков, причинив ножевые ранения 36-летнему другу и его девушке. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. На его теле эксперты насчитали не менее 15 проникающих колото-резанных ранений. Подруга погибшего была экстренно госпитализирована. Ей удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.  
У следствия есть основания полагать, что в момент совершения преступления злоумышленник находился под воздействием наркотических средств. 
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.

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