В Волгограде расследуют дело о кровавом убийстве в хостеле

Расследования 10.09.2020 12:28
0
10.09.2020 12:28
36-летний житель Московской области обвиняется в убийстве друга детства и покушении на убийство его девушки. Преступление было совершено 8 сентября в одном из хостелов Волгограда. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, следственным отделом по Краснооктябрьскому району возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, подозреваемый со своими приятелями отправился отдыхать в Краснодарский край. По пути следования компания решила остановиться в волгоградском хостеле, чтобы ознакомиться с достопримечательностями города-героя. Подследственный остался в гостинице, а его друзья отправились гулять. Когда они вернулись, злоумышленник беспричинно накинулся на земляков, причинив ножевые ранения 36-летнему другу и его девушке. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. На его теле эксперты насчитали не менее 15 проникающих колото-резанных ранений. Подруга погибшего была экстренно госпитализирована. Ей удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
У следствия есть основания полагать, что в момент совершения преступления злоумышленник находился под воздействием наркотических средств.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.
Реклама
Под Волгоградом ярко сгорели 8 килограммов вещдоков (ВИДЕО)10.09.2020 15:26
Расследования 10.09.2020 15:26
В Волгограде после избиения кондуктора за требование надеть маску возбудили уголовное дело10.09.2020 11:32
Расследования 10.09.2020 11:32
В Волгограде ищут пропавшую два года назад школьницу09.09.2020 09:29
Расследования 09.09.2020 09:29
Житель глубинки Волгоградской области пожалел о покупке ЛСД за криптовалюту08.09.2020 19:31
Расследования 08.09.2020 19:31
В Волжском при строительстве детсада по нацпроекту исчезли два миллиона рублей08.09.2020 16:26
Расследования 08.09.2020 16:26
В Волгограде задержан адвокат-наркоман из Москвы08.09.2020 14:31
Расследования 08.09.2020 14:31
Пациент волгоградской больницы обчистил палату08.09.2020 11:18
Расследования 08.09.2020 11:18
Начальница почты в Волгоградской области набивала карманы деньгами «мертвых душ»07.09.2020 15:15
Расследования 07.09.2020 15:15
Погорельцы села Волгоградской области обвиняют власти в сокрытии страшных последствий пожара07.09.2020 11:06
Расследования 07.09.2020 11:06
Заключенный угнал автомобиль сотрудника УФСИН и погиб в ДТП в Волгоградской области06.09.2020 17:57
Расследования 06.09.2020 17:57
Изуродовавший лицо экс-супруге житель Урюпинска требовал "мягкого" приговора04.09.2020 10:30
Расследования 04.09.2020 10:30
Вину не признал: водителя из Башкирии осудили за гибель семейной пары в ДТП под Волгоградом04.09.2020 09:47
Расследования 04.09.2020 09:47
Волгоградцу грозит 3 года лишения свободы за пост в ВКонтакте03.09.2020 08:34
Расследования 03.09.2020 08:34
«Он все время плакал»: 20-летняя жительница Волгоградской области убила 4-месячного сына02.09.2020 20:39
Расследования 02.09.2020 20:39
Виновник гибели 7-летней девочки в реке Волгоградской области остался на свободе02.09.2020 17:06
Расследования 02.09.2020 17:06
Реклама