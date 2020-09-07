Расследования 07.09.2020 15:18
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07.09.2020 15:18
В Быковский районный суд поступило уголовное дело о ДТП, в котором погибли две женщины. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых – 64-летняя жительница Волжского. По данным информагентства, фигурантом является экс-глава администрации Волжского Марина Афанасьева. Она была главой города с 26 октября 2009 по 8 сентября 2013 года.
Трагедия произошла утром 23 октября прошлого года в Быковском районе на трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Автомобиль "Фольксваген Тигуан", которым управляла бывшая чиновница, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. От полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана «Дубрава» Любовь Федорова и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Подруги ехали за грибами в Быковский район. Марина Афанасьева в тяжелом состоянии была госпитализирована, некоторое время находилась в искусственной коме. Известно, что женщина перенесла несколько операций.
Вину в содеянном Марина Афанасьева признала частично. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Подсудимой грозит до 7 лет лишения свободы.
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