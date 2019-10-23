В Волгоградской области в ДТП с участием экс-мэра Волжского погибли два человека





Смертельное ДТП произошло сегодня в Быковском районе на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила опрокидывание автомашины в кювет. ДТП произошло около 08:40 на 671 км автодороги. По данным информагентства, за рулем иномарки находилась 64-летняя Марина Афанасьева, бывший мэр Волжского.

В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины-пассажирки. По сведениям информагентства, Марина Афанасьева госпитализирована в волжскую больницу №1 имени Фишера с тяжелыми травмами. Погибшие женщины были знакомыми Марины Афанасьевой, с которыми она ехала за грибами в Быковский район.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются все обстоятельства.





Марина Афанасьева была главой города Волжского с 26 октября 2009 по 8 сентября 2013 года.



