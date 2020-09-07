В два раза больше предпринимателей выбирают ВТБ

Экономика 07.09.2020 11:03 Новости компаний
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07.09.2020 11:03 Новости компаний
За семь месяцев текущего года ВТБ показал двукратный рост количества новых клиентов среднего и малого бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, самым активным месяцем по открытию счетов в 2020 году стал июль – 30 тысяч предпринимателей выбрали ВТБ банком-партнером. На сегодняшний день ВТБ обслуживает более 700 тысяч расчетных счетов среднего и малого бизнеса.
Значительный рост связан как с активной реализацией программ поддержки бизнеса, так и с развитием сервисов ВТБ. Представители бизнеса могут дистанционно зарезервировать расчетный счет на сайте банка по минимальным клиентским данным. Решение принимается онлайн в течение нескольких минут, после чего клиент может продолжить заполнение анкетных данных для завершения процедуры проверок. Кроме того, для индивидуальных предпринимателей* доступна возможность открытия счета в офисах банка в течение 20 минут при предъявлении только паспорта – все необходимые документы банк заполнит за клиента. Также в ВТБ действует услуга «Выездной сервис» **, с помощью которой клиент может открыть расчетный счет без посещения офиса банка – менеджер приедет на встречу с предпринимателем в удобное место и время.
Среди регионов присутствия банка, где востребованность услуг ВТБ для малого и среднего бизнеса наиболее высока, — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Краснодарский край и Свердловская область.
«Мы развиваем технологии обслуживания предпринимателей, делая сотрудничество с крупным надежным банком удобным и выгодным. Особое внимание мы уделяем цифровому развитию и обеспечению доступности услуг в дистанционных каналах. Двукратный рост количества новых клиентов свидетельствует о востребованности наших продуктов, гибкости условий облуживания и высокой клиентоориентированности», — прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
В марте ВТБ запустил мобильную онлайн-бухгалтерию Цифра, которая предоставляет возможность индивидуальным предпринимателям полностью решать все вопросы бухгалтерского и налогового учета с гарантированным качеством. В августе был представлен новый мобильный банк для предпринимателей с обновлённым дизайном и функционалом для управления бизнесом. Также сейчас идет масштабирование мобильного приложения «ВТБ Бизнес QR», которое позволит принимать платежи от физических лиц в пользу организаций или ИП в точках продаж через QR-код посредством системы СБП.
*для ИП - единоличных исполнительных органов
** перечень городов, где доступна услуга, необходимо уточнять в контакт-центре ВТБ по тел. 8-800-200-77-99
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