Труп мужчины нашли около ГУ МВД по Волгоградской области

Происшествия 07.09.2020 11:02
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07.09.2020 11:02
Труп мужчины был обнаружен прохожими в пойме реки Царицы в минувшие выходные. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела Центрального района СУ СК по Волгоградской области Владимир Суров, тело горожане, которые гуляют здесь иногда с собаками, нашли в овраге почти напротив здания ГУ МВД по Волгоградской области ближе к улице Глубокоовражной. Труп пролежал уже какое-то время, на вид это мужчина около 60-70 лет, не имеющий определенного места жительства. Как пояснил Владимир Суров, в настоящее время устанавливается личность этого человека, взяты отпечатки пальцев. Смерть, скорее всего, была ненасильственной.
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