Экономика 06.09.2020 08:40
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06.09.2020 08:40
В Росстате отчитались об увеличении среднедушевых доходов жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, если в первом квартале этого года этот показатель составлял 21836 рублей, то во втором он увеличился до 22562 рублей.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало со ссылкой на данные Волгоградстата об увеличении средненачисленных номинальных зарплат в расчете на одного работника крупных, средних и малых предприятий региона. Она составила, как считают в ведомстве, 33946,3 тысячи рублей. В январе-апреле этого года она была меньше – 33594,1 тысячи рублей.
Напомним, в апреле и мае в Волгоградской области из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, не работали многие предприятия малого и среднего бизнеса в сферах общепита, бытовых услуг, транспорта и т.д. Некоторые жители потеряли работу. Однако это обстоятельство не только не испортило, но и улучшило одни из главных показателей благосостояния жителей региона – доходы и зарплату, судя по данным российских и региональных статистиков.
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