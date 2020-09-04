Расследования 04.09.2020 09:47
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04.09.2020 09:47
Дубовский районный суд Волгоградской области признал виновным в гибели семейной пары из Пермского края, которая ехала на море, водителя из Башкортостана. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц ему назначено 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 23 июля 2019 года на федеральной автодороге "Сызрань–Саратов–Волгоград" на территории Дубовского района. Столкнулись легковой автомобиль, которым управляла 29-летняя жительница Пермского края, и рейсовый автобус. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомашины Kia Sportage - супруг женщины, скончались до приезда скорой помощи, их 5-летняя дочь была доставлена с множественными травмами в больницу. Девочку от фатальных травм спасло специальное детское кресло, в котором она находилась в момент ДТП.
Тогда сообщалось, что водителя "праворукой" иномарки, который после своего маневра продолжил путь, остановили очевидцы аварии через 10 км и заставили вернуться к месту столкновения. Он тоже вместе со своей семьей направлялся к морю. Он пояснял, что в своих действиях ничего предосудительного не видит, а женщина - водитель кроссовера "могла бы его и пропустить..."
В суде установлено, что эту жуткую аварию спровоцировал водитель "праворукой" Toyota Allex, который совершил касательное столкновение с автомобилем Kia Sportage, двигающимся в попутном направлении. В результате столкновения Kia Sportage получил внезапное и неуправляемое смещение влево с мгновенным выездом на полосу встречного движения, где произошло его лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом.
Отмечается, что в ходе судебного разбирательства вину в инкриминируемом преступлении подсудимый так и не признал. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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