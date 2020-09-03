В Волгоградской области газифицированы села Ивановка и Капкинка

Экономика 03.09.2020 10:43
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03.09.2020 10:43
Специалисты ООО «Газпром газораспределение Волгоград» ввели в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы в селах Ивановка и Капкинка Октябрьского района Волгоградской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Благодаря выполненным работам обеспечена возможность газификации 205 домовладений, 5 объектов коммунально-бытового назначения, в т.ч. школа, детский сад, дом культуры, администрация и почтовое отделение с. Ивановка. Общая протяженность внутрипоселковых сетей составила более 15 км.
Точкой подключения построенных газопроводов является межпоселковый газопровод «АГРС «Громославка» – с. Громославка, с. Ивановка, с. Васильевка, с. Капкинка в Октябрьском районе Волгоградской области», построенный в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз».
«Работа по строительству газораспределительных сетей в регионе продолжается. В настоящее время уровень газификации Волгоградской области выше среднего по России и составляет более 88%», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александр Сидоров.
Справка
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» осуществляет транспортировку природного газа и оказывает комплекс услуг по газоснабжению потребителям Волгоградской области. В структуру организации входят 13 филиалов и 3 межрайонных газовых предприятия.
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