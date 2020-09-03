Экономика

В Волгоградской области газифицированы села Ивановка и Капкинка

Экономика 03.09.2020 10:43
0
03.09.2020 10:43


Специалисты ООО «Газпром газораспределение Волгоград» ввели в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы в селах Ивановка и Капкинка Октябрьского района Волгоградской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Благодаря выполненным работам обеспечена возможность газификации 205 домовладений, 5 объектов коммунально-бытового назначения, в т.ч. школа, детский сад, дом культуры, администрация и почтовое отделение с. Ивановка. Общая протяженность внутрипоселковых сетей составила более 15 км.
Точкой подключения построенных газопроводов является межпоселковый газопровод «АГРС «Громославка» – с. Громославка, с. Ивановка, с. Васильевка, с. Капкинка в Октябрьском районе Волгоградской области», построенный в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз».
«Работа по строительству газораспределительных сетей в регионе продолжается. В настоящее время уровень газификации Волгоградской области выше среднего по России и составляет более 88%», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александр Сидоров.

Справка
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» осуществляет транспортировку природного газа и оказывает комплекс услуг по газоснабжению потребителям Волгоградской области. В структуру организации входят 13 филиалов и 3 межрайонных газовых предприятия.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Экономика
02.09.2020 16:42
Экономика 02.09.2020 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2020 15:58
Экономика 01.09.2020 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2020 11:34
Экономика 01.09.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2020 08:21
Экономика 01.09.2020 08:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2020 11:58
Экономика 31.08.2020 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2020 15:46
Экономика 30.08.2020 15:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2020 10:01
Экономика 30.08.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2020 16:53
Экономика 28.08.2020 16:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2020 14:16
Экономика 28.08.2020 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 12:31
Экономика 28.08.2020 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 10:35
Экономика 28.08.2020 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 10:03
Экономика 28.08.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.08.2020 16:15
Экономика 27.08.2020 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2020 14:07
Экономика 27.08.2020 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2020 15:48
Экономика 26.08.2020 15:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:14
В Волгограде приступили к досрочному ремонту 9 дорогСмотреть фотографии
12:55
Прокуратура после убийства матерью ребенка под Волгоградом проверит органы профилактикиСмотреть фотографии
12:46
Водители немножко подрались: автобус врезался в столб у остановки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Без галочки: волгоградцев поздравят с Днем города в едином стилеСмотреть фотографии
12:05
На новой ярмарке в Волгограде появится площадка для фотосессийСмотреть фотографии
11:51
Мэр Волгограда замахнулся на постройку новой школы по спортивной гимнастикеСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области до 108 человек выросло число умерших от COVID-19Смотреть фотографии
11:23
Тайник ОПГ Владимира Кадина обнаружен УФСБ в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:10
Страшное место: на мосту через Волжскую ГЭС машина протаранила столб с траурным венкомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
В Волгограде строители добрались до святая святых родной споршколы ИсинбаевойСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области газифицированы села Ивановка и КапкинкаСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертвСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцу грозит 3 года лишения свободы за пост в ВКонтактеСмотреть фотографии
20:39
«Он все время плакал»: 20-летняя жительница Волгоградской области убила 4-месячного сынаСмотреть фотографии
20:09
«Косточки» снесенного завода в Волгограде перемалывают в пыльСмотреть фотографии
17:06
Виновник гибели 7-летней девочки в реке Волгоградской области остался на свободеСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде противники московского времени продолжают штурмовать судыСмотреть фотографии
16:51
Облздрав заставили купить для волгоградской девочки незарегистрированное импортное лекарствоСмотреть фотографии
16:42
Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банкаСмотреть фотографии
16:40
Ищенко и Волгоградская облдума нашли точку соприкосновения в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
16:22
Медикам больницы в Волгоградской области недоплачивали за лечение коронавирусных больныхСмотреть фотографии
16:02
Главный дорожник Волгоградской области вспотел из-за вырубки дубов под новую трассуСмотреть фотографии
15:12
В Калачевском районе Волгоградской области погасили вспышку коронавирусаСмотреть фотографии
14:41
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»Смотреть фотографии
14:30
Газон на "Волгоград Арене" накроют дорогим черным одеяломСмотреть фотографии
14:25
Школьники Волгограда выходят на Пост №1Смотреть фотографии
12:45
Уж выбрать невтерпеж: в Волгоградской области досрочно голосуют за депутатовСмотреть фотографии
12:19
Школьники России смогут принять участие в цифровом фестивале профессийСмотреть фотографии
12:07
Смерти на плато: в Волгоградской области растет число жертв коронавирусаСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде кондуктора троллейбуса избили из-за требования надеть маскуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 