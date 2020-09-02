Экология

Главный дорожник Волгоградской области вспотел из-за вырубки дубов под новую трассу

Экология 02.09.2020 16:02
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02.09.2020 16:02


Щекотливую тему вырубки вековых дубов в Волго-Ахтубинской пойме обсудили сегодня в областной думе. Первое заседание провела созванная в конце августа рабочая группа из числа общественников, депутатов, членов Экосовета при регпарламенте, сообщает ИА «Высота 102». Комитет транспорта и дорожного хозяйства области, который выступал заказчиком скандального проекта строительства третьей очереди моста через Волгу, представлял лично его председатель Анатолий Васильев. Однако, по словам участников собрания, от участия в жарких спорах на встрече он воздержался. «Потел и все время что-то писал в блокнот», - подметил интересную деталь мероприятия один из членов рабочей группы. 
Суть выступлений противников уничтожения 8000 пойменных деревьев сводилась к необходимости корректировки существующего проекта. «Нужно уточнить трассирование дороги, чтобы минимизировать объем вырубки и по максиму сохранить гидрологический режим природного парка», - пояснил член рабочей группы, представитель ОНФ Константин Глушенок.
Обсуждался и вопрос компенсационных посадок зеленых насаждений взамен истребленных. Члены рабочей группы настаивают на том, чтобы сажали деревья именно в Волго-Ахтубинской пойме, а не в других районах области. Следующую встречу группа неравнодушных к судьбе природного парка, имеющего статус биосферного резервата ЮНЕСКО, проведет 22 сентября на месте предполагаемого строительства дороги.
Напомним, согласно ранее озвученным администрацией области планам, новая четырехполосная магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. Свыше 9 километров проезжей части власти намеревались построить напрямик через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», что приведет к вырубке свыше 8000 деревьев – дубов, тополей, кленов и других деревьев. Работа по проектированию дороги началась давно, о чем местные СМИ неоднократно сообщали. Члены общественной палаты региона публично выступили по данной проблеме в июле текущего года. После чего представители исполнительной власти региона заявили о готовности к дальнейшему диалогу.

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