Главный дорожник Волгоградской области вспотел из-за вырубки дубов под новую трассу

Экология 02.09.2020 16:02
0
02.09.2020 16:02
Щекотливую тему вырубки вековых дубов в Волго-Ахтубинской пойме обсудили сегодня в областной думе. Первое заседание провела созванная в конце августа рабочая группа из числа общественников, депутатов, членов Экосовета при регпарламенте, сообщает ИА «Высота 102». Комитет транспорта и дорожного хозяйства области, который выступал заказчиком скандального проекта строительства третьей очереди моста через Волгу, представлял лично его председатель Анатолий Васильев. Однако, по словам участников собрания, от участия в жарких спорах на встрече он воздержался. «Потел и все время что-то писал в блокнот», - подметил интересную деталь мероприятия один из членов рабочей группы.
Суть выступлений противников уничтожения 8000 пойменных деревьев сводилась к необходимости корректировки существующего проекта. «Нужно уточнить трассирование дороги, чтобы минимизировать объем вырубки и по максиму сохранить гидрологический режим природного парка», - пояснил член рабочей группы, представитель ОНФ Константин Глушенок.
Обсуждался и вопрос компенсационных посадок зеленых насаждений взамен истребленных. Члены рабочей группы настаивают на том, чтобы сажали деревья именно в Волго-Ахтубинской пойме, а не в других районах области. Следующую встречу группа неравнодушных к судьбе природного парка, имеющего статус биосферного резервата ЮНЕСКО, проведет 22 сентября на месте предполагаемого строительства дороги.
Напомним, согласно ранее озвученным администрацией области планам, новая четырехполосная магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. Свыше 9 километров проезжей части власти намеревались построить напрямик через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», что приведет к вырубке свыше 8000 деревьев – дубов, тополей, кленов и других деревьев. Работа по проектированию дороги началась давно, о чем местные СМИ неоднократно сообщали. Члены общественной палаты региона публично выступили по данной проблеме в июле текущего года. После чего представители исполнительной власти региона заявили о готовности к дальнейшему диалогу.
Реклама
Ищенко и Волгоградская облдума нашли точку соприкосновения в Ростове-на-Дону02.09.2020 16:40
Экология 02.09.2020 16:40
Проблемы с питьевой водой вскрылись в Светлоярском районе Волгоградской области31.08.2020 09:33
Экология 31.08.2020 09:33
Регоператора Волгоградской области заподозрили в завышении тарифов на вывоз мусора29.08.2020 10:16
Экология 29.08.2020 10:16
Повернуть время вспять обязали арендатора земли в Волгоградской области25.08.2020 17:03
Экология 25.08.2020 17:03
Под Волгоградом ищут виновных в циничном истреблении пойменного леса21.08.2020 11:57
Экология 21.08.2020 11:57
Персики с опасным вредителем завезли в Волгоград из Ирана19.08.2020 11:05
Экология 19.08.2020 11:05
Власти Волгограда обязали убрать мусор в лесу17.08.2020 11:46
Экология 17.08.2020 11:46
«Дубам не дубец?»: главный дорожник Волгоградской области – о продолжении моста через Волгу14.08.2020 19:28
Экология 14.08.2020 19:28
В Волгограде стекающие в Волгу ливневые стоки наконец-то начнут очищать12.08.2020 11:08
Экология 12.08.2020 11:08
В Астраханской области горы серы нанесли экологии колоссальный ущерб12.08.2020 09:35
Экология 12.08.2020 09:35
Экологический центр аналитического контроля АО «КАУСТИК» подтвердил свою техническую компетентность07.08.2020 11:10
Экология 07.08.2020 11:10
Ликвидатор свалок требует отмены проверок освоения федеральных средств нацпроекта в Волгоградской области05.08.2020 12:53
Экология 05.08.2020 12:53
Затонувший под Волгоградом «Баламут» нанес ущерб экологии на 82 миллиона рублей30.07.2020 21:17
Экология 30.07.2020 21:17
Лабораторию в Волгограде привлекли к оценке ущерба от аварии на Норильской ТЭЦ-330.07.2020 16:13
Экология 30.07.2020 16:13
Жители севера Волгограда жалуются на химические атаки30.07.2020 09:51
Экология 30.07.2020 09:51
Реклама