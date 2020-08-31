«Ростелеком» усилил свои позиции на рынке кибербезопасности

Телеком 31.08.2020 15:59
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31.08.2020 15:59
«Ростелеком» через свою дочернюю компанию ООО «РТК ИБ» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 49% акций АО «Элвис-Плюс» — системного интегратора и технологического вендора на рынке информационной безопасности в России, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Сделка усилит системную интеграцию «Ростелекома» в области кибербезопасности и позволит сформировать комплексные решения для защиты от киберугроз.
«Элвис-Плюс» оказывает широкий спектр услуг в сфере разработки, поставки и внедрения программных продуктов для защиты корпоративных информационных систем. Проприетарные решения компании используют крупные государственные заказчики, среди которых ФНС России, Банк России, Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) и другие.
«Покупка “Элвис-Плюс” — важный шаг на пути укрепления лидерских позиций “Ростелекома” в области сервисов информационной безопасности. Вхождение в капитал ключевого игрока позволит ускорить трансформацию бизнес-направления системной интеграции в сервисную модель. Компания с более чем 25-летней успешной историей и выдающимся коллективом профессионалов увеличит наш кадровый потенциал и подстегнет развитие цифровых сервисов», — сказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.
«“Ростелеком”— крупнейший поставщик цифровых сервисов в России, который обладает самой масштабной в стране телеком-инфраструктурой и передовыми технологиями, а также обеспечивает высочайший уровень экспертизы в области информационной безопасности. Эти факторы делают уникальным рыночный потенциал “Ростелекома”. Заключенное бизнес-партнерство будет способствовать усилению позиций обеих компаний, а также позволит создать синергетический эффект благодаря объединению усилий по борьбе с киберугрозами», — отметил основатель и президент «Элвис-Плюс» Александр Галицкий.
Сделка положит начало формированию кластера информационной безопасности «Ростелекома», объединяющего все активы корпорации в данной сфере. Кластер под управлением вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова будет реализовывать три направления бизнеса — предоставление коммерческих сервисов, разработку технологий и системную интеграцию в сфере защиты от киберугроз. В будущем структуру планируется расширить.
«Наша цель — предоставить заказчикам технологии информационной безопасности во всех трех форматах: продуктов, сервисов и комплексных проектов. Мы добились значительного успеха, органически развивая соответствующие компетенции в рамках одной компании. Однако дальнейшее следование той же стратегии означало бы замедление в завоевании доли рынка — уже сейчас объем входящих запросов на проекты превышает наши возможности. Поэтому мы планируем использовать в том числе инструменты неорганического роста для развития всех трех направлений. Бизнес-партнерство с “Элвис-Плюс”, одним из ключевых игроков в сегментах ИБ-интеграции и разработки решений для защиты информации, даст нам моментальное усиление присутствия как в конкретных сегментах, так и на рынке в целом», — добавил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
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