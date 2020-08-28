Сады Придонья выпустили новые продукты в детской линейке

Экономика 28.08.2020 12:31 Новости компаний
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28.08.2020 12:31 Новости компаний
Целый ряд новых продуктов выпустила компания «Сады Придонья» для самых маленьких потребителей. Специалисты компании разработали уникальную линейку готовых овощных крем-супчиков, безмолочных кашек, многокомпонентных овощных пюре для расширения рациона малышей старше 6 месяцев. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, все новинки – это полностью готовые для употребления продукты, полезные и питательные.
«В прошлом году было принято решение о полном обновлении детской линейки для самых маленьких и выпуске ее исключительно под маркой «Сады Придонья», – говорит менеджер по маркетингу категории детское питание компании «Сады Придонья» Виктория Вахрамеева. – Расширение ассортимента укрепит позиции детского питания флагманского бренда компании».
Надо отметить, что 4 новых вкуса овощных крем-супчиков являются 100% растительной альтернативой детским крем-супчикам со сливками, поскольку в их рецептуре используются овсяные «сливки». В связи с этим область применения этих новинок намного шире, чем у аналогичных продуктов с молочными сливками.
В новых безмолочных кашках содержится натуральный пребиотик инулин и пищевые волокна злаков, которые улучшают пищеварение. Это идеально подходит для детей с аллергией на молочный белок и непереносимостью лактозы. Кроме этих новинок, для расширения рациона малышей компания «Сады Придонья разработала многокомпонентные овощные пюре, очень востребованные на стадии продолжения прикорма. Для их производства используется собственное сырье.
Новинки детской линейки уже поступили в продажу. Все продукты торговой марки «Сады Придонья» объединяет общая концепция – «Качество из первых рук!», транслирующая ключевой смысл бренда: выпускать исключительно вкусные и полезные продукты для детей и взрослых, которыми можно гордиться.
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