Смерть на трамвайных путях: в Волжском автомобилист врезался в столб

Происшествия 27.08.2020 14:00
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27.08.2020 14:00
Авария, в результате которой водитель получил смертельные травмы, произошла около 9.30 утра на улице Александрова - в промышленной зоне Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, 33-летний водитель Peugeot не справился с управлением и съехал с дороги на трамвайные пути, автомобиль при этом врезался в опору электропередач и опрокинулся. Водитель скончался.
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