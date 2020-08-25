Клиенты Поволжского банка Сбербанка предпочитают оплачивать услуги ЖКХ с помощью мобильного приложения
Экономика 25.08.2020 17:17 Новости компаний
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25.08.2020 17:17 Новости компаний
Жители Поволжья всё чаще оплачивают жилищно-коммунальные услуги с помощью дистанционных каналов Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сегодня уже 3 из 4 платежей ЖКХ клиенты Поволжского банка Сбербанка оплачивают онлайн. При этом 42% оплат совершается с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».
С начала года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей совершили 64,6 млн операций по оплате услуг ЖКХ с помощью онлайн-сервисов Сбербанка. По итогам 7 месяцев 2020 года доля онлайн-платежей составляет 75% от общего объема транзакций. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего клиенты оплачивают коммунальные платежи с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» - на этот канал приходится 42% всех операций. С помощью веб-версии «Сбербанк Онлайн» жилищно-коммунальные услуги оплачивают 12% клиентов Поволжского банка Сбербанка, услугу «Автоплатёж ЖКХ» выбирают 11% клиентов, ещё 10% - предпочитают оплачивать услуги через устройства самообслуживания банка. В офисах банка услуги ЖКХ оплачивают 25% клиентов Поволжского банка Сбербанка.
В Волгоградской области доля онлайн платежей ЖКХ по итогам 7 месяцев текущего года составляет 68% от общего объема транзакций.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Клиенты банка в Волгоградской области активно пользуются дистанционными сервисами оплаты коммунальных услуг, ведь они позволяют быстро и комфортно решать повседневные задачи. При этом наибольшей популярностью в нашем регионе пользуется мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Так, только в прошлом году в «Сбербанк Онлайн» было совершено более 7,48 млн операций, с помощью услуги «Автоплатеж ЖКХ» проведено 3,78 млн платежей, а с помощью банкоматов и терминалов сети банка в регионе оплачено 4,56 млн платежек».
Оплатить жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбербанке можно различными способами. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», которое пользуется наибольшей популярностью среди жителей Поволжья, помимо удобной оплаты, можно настроить автоплатеж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.
Совершить платеж в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» очень просто - для этого нужно отсканировать QR- или штриход на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR- или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.
Удобно и то, что в «Сбербанк Онлайн» хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка.
Фото ru.freepik.com
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