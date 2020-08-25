Экология

Повернуть время вспять обязали арендатора земли в Волгоградской области

Экология 25.08.2020 17:03
0
25.08.2020 17:03


Вернуть земельный участок лесного фонда в Калачевском районе в первозданное состояние обязали арендатора по решению суда. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, арендатор должен провести рекультивацию участка земли, где было выявлено самовольное снятие и сдвигание почвы с напочвенным покровом, повлекшее повреждение и уничтожение лесной подстилки и древесно-кустарниковой растительности. В такое состояние лесной участок пришел в результате производства работ по обваловке.  
Природоохранной прокуратурой был предъявлен иск в суд о понуждении арендатора разработать проект рекультивации нарушенных земель и провести в соответствии с ним указанные работы. Суд требования надзорного ведомства поддержал.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экология
21.08.2020 11:57
Экология 21.08.2020 11:57
Комментарии

0
Далее
Экология
19.08.2020 11:05
Экология 19.08.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
17.08.2020 11:46
Экология 17.08.2020 11:46
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2020 19:28
Экология 14.08.2020 19:28
Комментарии

0
Далее
Экология
12.08.2020 11:08
Экология 12.08.2020 11:08
Комментарии

0
Далее
Экология
12.08.2020 09:35
Экология 12.08.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Экология
07.08.2020 11:10
Экология 07.08.2020 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экология
05.08.2020 12:53
Экология 05.08.2020 12:53
Комментарии

0
Далее
Экология
30.07.2020 21:17
Экология 30.07.2020 21:17
Комментарии

0
Далее
Экология
30.07.2020 16:13
Экология 30.07.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Экология
30.07.2020 09:51
Экология 30.07.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Экология
28.07.2020 08:58
Экология 28.07.2020 08:58
Комментарии

0
Далее
Экология
27.07.2020 11:45
Экология 27.07.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Экология
25.07.2020 13:56
Экология 25.07.2020 13:56
Комментарии

0
Далее
Экология
23.07.2020 20:33
Экология 23.07.2020 20:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:14
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 4,7% годовыхСмотреть фотографии
18:58
Волгоградцы "атаковали" электронную приемную Госдумы жалобами на областных депутатов из-за московского времениСмотреть фотографии
17:34
Просто жесть: в Волгограде четыре человека ранены в ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
17:17
Клиенты Поволжского банка Сбербанка предпочитают оплачивать услуги ЖКХ с помощью мобильного приложенияСмотреть фотографии
17:03
Повернуть время вспять обязали арендатора земли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Заболевших коронавирусом пациентов интерната в Волгоградской области вывезли в психбольницуСмотреть фотографии
16:25
Новый кончик носа испортил жизнь жительнице ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Банк «Открытие»: предприниматели могут оформить инкассацию удаленноСмотреть фотографии
15:10
Первый удар микст-инфекций в Волгоградской области примут провизорные госпиталиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
«По сути, мы на плато»: волгоградские чиновники не видят всплеска заболевания коронавирусомСмотреть фотографии
14:37
Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу «Капулети и Монтекки» из Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде один из старейших заводов сворачивает работуСмотреть фотографии
12:44
Дело осужденного пластического хирурга вновь рассмотрит суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области бывший борец с наркотиками оштрафован за нарушение закона о противодействии коррупцииСмотреть фотографии
11:52
Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области пошла внизСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области на роковой трассе погибли двое жителей СамарыСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде фура протаранила пять машин: четверо в больницеСмотреть фотографии
11:12
Передать показания и задать вопрос клиенты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут через Viber и TelegramСмотреть фотографии
11:07
Сыну убитого в Волгограде авторитетного бизнесмена Брудного не стали менять приговорСмотреть фотографии
10:01
Точка невозврата пройдена: предприятия Волгоградской области вышли на путь промышленной интеграцииСмотреть фотографии
09:54
Новый главный спасатель Волгоградской области раскрыл свои доходыСмотреть фотографии
09:40
Волгоградцев познакомили с грядущими осенними вирусамиСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде доплатят за организацию общественных работ и временную занятостьСмотреть фотографии
20:49
Волгоградская область обогнала Москву по развитию ипотекиСмотреть фотографии
19:19
Натура - не деньги: доходы чиновников Волгоградской области маскируются в поляхСмотреть фотографии
17:15
«Волги», до свидания: в Волгограде распродают машины из гаража обладминистрацииСмотреть фотографии
16:17
Подряд, еще подряд: строительством футбольного манежа в Волжском займется проверенная компанияСмотреть фотографии
15:40
Режим ЧС введен в Волгоградской области из-за гибели посевовСмотреть фотографии
14:12
Генералы ФСБ пришли к губернатору Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:11
Скоростной спутниковый интернет пришел в вахтовые посёлки золотодобытчиковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 