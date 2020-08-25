



Вернуть земельный участок лесного фонда в Калачевском районе в первозданное состояние обязали арендатора по решению суда. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, арендатор должен провести рекультивацию участка земли, где было выявлено самовольное снятие и сдвигание почвы с напочвенным покровом, повлекшее повреждение и уничтожение лесной подстилки и древесно-кустарниковой растительности. В такое состояние лесной участок пришел в результате производства работ по обваловке.

Природоохранной прокуратурой был предъявлен иск в суд о понуждении арендатора разработать проект рекультивации нарушенных земель и провести в соответствии с ним указанные работы. Суд требования надзорного ведомства поддержал.



