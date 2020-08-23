«Магазин Медтехника»: 55 лет вместе с вами!





Сегодня «Магазин Медтехника» отмечает юбилей — 55 лет на рынке. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании.

За долгие годы работы предприятие зарекомендовало себя надежным партнером, обеспечивая поставки необходимого медицинского оборудования в лечебные учреждения Волгограда и области.

Компания гордится огромным опытом работы, своим коллективом. Инженерная служба, в которой трудятся профессионалы своего дела, успешно обслуживают даже самое современное медицинское оборудование. Метрологическая служба обеспечивает необходимую поверку.

«Магазинах Медтехника» можно приобрести товары для красоты и здоровья, медицинскую технику для домашнего применения, ортопедические изделия, средства реабилитации и необходимые на сегодняшний день антисептики, облучатели-рециркуляторы (в том числе и собственного производства) и инфракрасные термометры, пульсоксиметры. Ассортимент постоянно обновляется и расширяется. А в интернет-магазине совершают покупки не только волгоградцы, но и жители других регионов. «Медтехника» за 55 лет выросла в сеть магазинов, которые специализируются на продаже товаров для здоровья и красоты. Шесть магазинов «Медтехника для дома» находятся в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах Волгограда и по одному в Волжском и Урюпинске. Вможно приобрести товары для красоты и здоровья, медицинскую технику для домашнего применения, ортопедические изделия, средства реабилитации и необходимые на сегодняшний день антисептики, облучатели-рециркуляторы (в том числе и собственного производства) и инфракрасные термометры, пульсоксиметры. Ассортимент постоянно обновляется и расширяется. А в интернет-магазине совершают покупки не только волгоградцы, но и жители других регионов.

«Во время вынужденной самоизоляции наши магазины продолжали работу, обеспечивая людей необходимыми средствами защиты: масками, перчатками, кожными антисептиками и дезинфицирующими растворами. – подчеркнули сотрудники. – И пока обстановка с заболеваемостью остается тревожной, мы стараемся обеспечить волгоградцев товарами жизненной необходимости».

«Медтехника» развивается, идет вперед в ногу со временем.

Коллектив благодарит своих клиентов, партнеров за сотрудничество и поздравляет родное предприятие с юбилеем, желает новых достижений и процветания!





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Фото предоставлено «Магазином Медтехника»



