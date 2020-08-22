



Жительница Краснослободска Надежда Петровна Т. до сих пор не может прийти в себя после визита «сотрудников газовой службы». Как рассказала ИА «Высота 102» пенсионерка, она пустила на территорию частного домовладения мужчину в униформе, который сказал, что проходит плановая проверка газового оборудования на всей улице. «Я ничего не заподозрила, он обошел дом вокруг, вежливо разговаривал, все осмотрел, потом попросил пустить его в дом для проверки газовой плиты. Я была как в тумане почему-то, когда этот «газовик» заявил, что надо срочно менять шланг – якобы он весь в трещинах. Я даже не вспомнила, что у нас в доме все новое, и не догадалась позвонить мужу и уточнить. А этот мастер настаивал, учуял запах газа, рассказал, что его напарник как раз в соседнем доме. Они разыграли целый спектакль – пришел напарник, потом еще один. Они с деловым видом рассуждали, что если менять сейчас, то будет дешевле – всего 2300. Гарантия на такой чудо-шланг – 25 лет. Тут же мне подсунули бумаги, и я, словно загипнотизированная, все подписала. Еще думала, как же хорошо, что так оперативно заменили шланг. Это когда уже муж вернулся домой, узнала от него, что красная цена такому шлангу рублей 300, да и менять его не надо было. Потом мы узнали, что наши соседи – совсем небогатые люди, целых 4 тысячи отдали этим же мошенникам», - Надежда Петровна показала журналистам подписанные договора и чек.





Согласно бумагам, услугу пенсионерке оказала специализированная организация ООО «Р.О.С.ЭНЕРГО». В чеке фигурирует другая организация - ООО «Энергоучет» с адресом в Санкт-Петербурге.





«Это еще хорошо, что у меня в доме только 2500 рублей наличных было», - пенсионерка говорит, что понимает – сама виновата, потеряла бдительность, хотя о приемах мошенников не раз слышала. «Просто хочу поделиться с другими людьми этой поучительной историей», - заявила женщина.

