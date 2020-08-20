Стала известна причина массового ДТП в Волгограде с участием грузовика из Астрахани





Грузовик из Астрахани, который вез дыни в Самару, протаранил шесть машин в Волгограде из-за отказа тормозной системы. Об этом, как передает ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.

Как сообщалось ранее, авария произошла накануне вечером в Ворошиловском районе Волгограда. 20-лений водитель автомобиля "ГАЗель", как установлено, вследствие отказа тормозной системы не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2114", выехав на встречную полосу движения на перекрёстке улиц Елецкая и Череповецкая на запрещающий сигнал светофора. Далее грузовик продолжил движение и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем "Рено Дастер", а затем с еще четырьмя легковыми автомобилями - "Фольксваген Поло", "Хендэ Гетс", "Фольксваген Тигуан" и "Митсубиси Лансер". В результате ДТП пострадал 7-летний пассажир автомашины "Рено Дастер". Он доставлен в больницу.