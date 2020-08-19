Деньги есть: родителям школьников Волгоградской области не придется покупать рециркуляторы за свой счет





Более 223 миллионов рублей выделено на закупку ультрафиолетовых очистителей воздуха и бесконтактных инфракрасных термометров для образовательных учреждений Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», закупку этого оборудования, которым должны быть оснащены школы и детские сады согласно требованиям Роспотребнадзора в связи с эпидемией коронавируса, доверили ГАУДПО «Волгоградская государственная академия преддипломного образования». На средства областного бюджета будут закуплены 8881 ультрафиолетовый очиститель воздуха, столько же передвижных установок и 1 тысяча бесконтактных термометров. Оборудование будет передано во все районы и городские округа Волгоградской области по линии отделов образования.

Больше всех получат образовательные учреждения Волгограда – около 2 тысяч очистителей воздуха, в Волжский передадут 627 рециркуляторов.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в некоторых школах и детских садах средства на приобретение этого оборудования попытались собирать деньги с родителей. А на днях в минпросвещения РФ предупредили региональные органы управления образованием и администраторов школ о недопустимости каких-либо поборов с родителей, включая поборы на средства гигиены и защиты здоровья после поступивших жалоб. В ведомстве заверили, что в подтверждение каких-либо случаев будут приняты меры, пресекающие подобную деятельность со стороны административных работников школ.

Учебный год в Волгоградской области 1 сентября начнется в обычном режиме - откроются школы, правда, без торжественных линеек и все дошкольные учреждения.





